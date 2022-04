Het contract van Girmay liep al tot 2024, maar daar komen nu dus nogmaals twee jaar bij. In een persbericht op de website van zijn ploeg geeft hij aan wat zijn beweegredenen zijn: De ploeg is mijn familie, er is geen andere plek waar ik zou willen zijn. Ik voel me goed in dit team, en dat is wat het meeste telt voor mij. We kijken allemaal op dezelfde manier naar de toekomst, we willen dezelfde dingen neerzetten."

"Vanaf de eerste dag werd er naar mij geluisterd en werd er vertrouwen aan me gegeven. Ze geloofden in mijn capaciteiten om te presteren in belangrijke wedstrijden. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen blij zal zijn te horen dat ik bijteken bij de ploeg die me de kans heeft gegeven om belangrijke dingen neer te zetten voor het Afrikaanse wielrennen."

Op 6 mei zal de Eritreeër beginnen aan zijn eerste grote ronde. Girmay is namelijk één van de speerpunten van zijn ploeg voor de Giro d'Italia. De Italiaanse grote ronde is van begin tot eind live te zien op discovery+

