Stefan Bissegger moest al vroeg aantreden en zette meteen een scherpe tijd neer van 09:43. De Zwitser werd vooraf samen met Ganna tot de favorieten gerekend, maar over het algemeen wordt de Italiaan toch iets hoger aangeslagen. Vandaag was dat echter andersom, want Ganna beet zich stuk op de tijd van Bissegger. De wereldkampioen moest zeven seconden toegeven op zijn concurrent.

Na de favorieten werd het langzaam tijd voor de klassementsmannen. Tadej Pogacar en Jaoa Aleida van Team UAE Emirates waren allebei snel in het thuisland van hun hoofdsponsor. Tom Dumoulin was echter niet onder de indruk en verwees het duo naar de vierde en de vijfde plek. De Nederlander, die in Tokio nog zilver pakte op de olympische wegrit, liet daarmee andermaal zien weer helemaal terug te zijn.

Ad

Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten : Tom Dumoulin wordt derde in de tijdrit

Wielrennen Wielrennen | Jakobsen toch nog niet zeker van Tour volgens Lefevere - “Beste sprinter gaat” 3 UUR GELEDEN

Klassementsleider Jasper Philipsen is zijn rode trui na twee dagen kwijt. De Belg maakte veel indruk met een tiende plaats, maar kon desondanks niet voorkomen dat Bissegger de leiding in het klassement overneemt. Morgen worden er grotere verschuivingen verwacht, als er voor het eerst flink geklommen gaat worden en de finish bergop ligt.

Waar kijk je?

De UAE Tour is tot en met de slotetappe op zaterdag 26 februari live te zien. Mis niks van deze eerste koers in het nieuwe seizoen via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+.

Wielrennen Wielrennen | Alles wat je moet weten over de voorjaarsklassiekers 21 UUR GELEDEN