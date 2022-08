Wielrennen

Een bijzondere naam die ontbreekt bij de vrouwen is Marianne Vos, die tijdens de Tour de France Femmes tweemaal een etappe won en tot en met zaterdag drager was van de gele trui. Waarom Vos buiten de selectie wordt gehouden is niet bekend.

Hoogstwaarschijnlijk wil bondscoach Gunnewijk een dergelijk scenario dat plaatsvond tijdens de Olympische Spelen voorkomen. Daar ging het faliekant mis toen de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer vooruit reed en het goud voor de neus van Annemiek van Vleuten wegkaapte. Na de race werd de Nederlandse équipe een gebrek aan eenheid verweten; men wilde niet koste wat kost voor elkaar rijden.

“Kijkend naar het profiel van de wegkoers verwacht ik een massasprint op de finish. Lorena Wiebes is op dit moment één van de snelste vrouwen van het peloton, tijdens de Tour de France Femmes pakte ze op die manier twee ritoverwinningen. Lorena is dan ook de kopvrouw voor het EK,” aldus Bondscoach Gunnewijk.

Het parcours in München is er eentje die op het lijf geschreven is van Lorena Wiebes. De sprintster van Team DSM liet tijdens de Tour de France Femmes zien waarom ze de beste sprintster in de wereld is door naar twee etappes te winnen. Eén daarvan was op de Champs-Élysées

Alle ballen op Jakobsen

Bij de mannen zijn alle ogen gericht op Fabio Jakobsen. De renner van Quick Step-Alpha Vinyl zal in de verwachte sprint het goud voor Nederland binnen moeten slepen.

De grootste afwezige is Mathieu van der Poel, De winnaar van het zilver in 2018 moest afstappen in de Tour de France en heeft zelf aangegeven het EK over te slaan.

Dat Jakobsen in vorm is, bewees hij tijdens de Tour de France, waar de Nederlander de tweede etappe wist te winnen.

Bij de mannen verwacht Bondscoach Koos Moerenhout ook een sprint. “De eerste helft van het parcours is uitdagend maar het tweede deel is vlak. Er zal sowieso met hoge snelheid worden gereden. Met deze sterke ploeg kunnen we Fabio goed ondersteunen en willen we hem op de best mogelijke plek afzetten voor een massasprint."

Tijdrit

Jos van Emden is bij de mannentijdrit van de partij voor Nederland, maar een medaille lijkt net een brug te ver. "Het is een afwisselend parcours wat voorbij zal vliegen. Een top 10-notering is voor Jos een realistische doelstelling," aldus Moerenhout.

Ellen van Dijk zal Nederland vertegenwoordigen bij de tijdrit voor vrouwen. De regerend wereldkampioene verpulverde eerder dit jaar nog het werelduurrecord aan diggelen en behoort daardoor ook tot de favorieten.

Volledige selectie

Mannen

Jos van Emden

Fabio Jakobsen

Danny van Poppel

Daan Hoole

Nils Eekhoff

Pascal Eenkhoorn

Jan Maas

Elmar Reinders

Vrouwen

Lorena Wiebes

Ellen van Dijk

Riejanne Markus

Demi Vollering

Charlotte Kool

Floortje Mackaij

Jeanne Korevaar

Anouska Koster

