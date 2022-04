In zijn volwassen leven heeft de seksuele toenadering een belangrijke rol gespeeld. "Ik heb het nooit echt geaccepteerd en het heeft zeker impact gehad op mij als een volwassen man", aldus Wiggins.

Wiggins kon zelfs bij zijn familie geen toevlucht zoeken. Zijn vader had het gezin in de steek gelaten en de band met zijn stiefvader was allesbehalve goed: "Mijn stiefvader was behoorlijk gewelddadig tegenover mij. Hij noemde me een "faggot" omdat ik wielerkleding droeg, dus ik had niet het gevoel dat ik het hem kon vertellen."

Ad

Tourwinst en olympisch succes

Giro d'Italia Wielrennen | Van der Poel kijkt uit naar Giro - "Goed voor mijn evolutie" 4 UUR GELEDEN

Wiggins was aan het begin van het vorige decennium een van de beste wielrenners ter wereld. In 2012 won hij als eerste Brit de Tour de France en in datzelfde jaar pakte hij de gouden medaille tijdens de olympische tijdrit in Londen.

Ook op de baan was Wiggins zeer succesvol met vier olympische titels.

WAAR KIJK JE?

Alle voorjaarsklassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Wielrennen Kijk live naar etappe 2 in de Tour of the Alps 4 UUR GELEDEN