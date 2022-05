Het is zeker niet de eerste keer dat een sporter een carrièreswitch maakt. We kennen allemaal het verhaal van wielrenner Primoz Roglic, die voor zijn wielerloopbaan actief was als schansspringer. De Sloveense toprenner is vanaf de zomer collega van Achtereekte.

Laurine van Riessen maakte ongeveer dezelfde switch als de 32-jarige Achtereekte. Van Riessen verruilde in 2014 de schaats voor de baanwielrenfiets en pakte al medailles op het EK en het WK. Door haar deelname aan de Zomerspelen in 2016 werd ze de eerste Nederlandse atlete die zowel op de Winter- als op de Zomerspelen actief was.

Ad

Giro d'Italia Giro d’Italia | Dumoulin moet peloton laten gaan tijdens beklimming van de Etna 44 MINUTEN GELEDEN

"Switch zal wennen worden"

“Ik heb diep in mijn hart altijd een passie voor wielrennen gehad”, vertelt Achtereekte. “Ik dacht stiekem weleens: waarom ga ik dat eigenlijk niet doen? Maar ja, het schaatsen ging goed en daar lag mijn focus. Nu krijg ik alsnog de kans om me te ontwikkelen tot profrenner en daar ben ik heel dankbaar voor."

"Het zal gaan met vallen en opstaan. Als schaatser rijd je alleen in een baan en heb je van niemand last. Nu moet ik leren omgaan met het nerveuze, het gedrang. Dat zal wennen zijn, maar ik ga ervan uit dat ik die skills snel leer. Ik ga de kunst afkijken van mijn ploeggenoten en hoop dat ik eerst in dienst een rol kan spelen binnen het team", aldus Achtereekte op de website van Jumbo Visma.

Beijing 2022 | Bekijk de zware laatste ronde van Achtereekte op de 3000 meter

Esra Tromp, ploegleider van Jumo Visma Women is verhuegd over de komst van olympisch kampioene Achtereekte. “We kijken binnen Team Jumbo-Visma altijd naar hoe we elkaar beter kunnen maken. Carlijn mist weliswaar de routine van fietsen in een peloton en ook op technisch en tactisch vlak is er werk aan de winkel, maar ze bréngt onze ploeg ook veel."

"Een topsportmentaliteit en ervaring met presteren op het allerhoogste niveau bijvoorbeeld. Carlijn durft keuzes te maken, ze stelt prioriteiten en weet wat ze moet doen om haar doelen te bereiken. Ze ademt topsport. Die kennis en instelling zijn waardevol voor ons team.”

Giro d'Italia Giro d’Italia | Dumoulin moet peloton laten gaan tijdens beklimming van de Etna 44 MINUTEN GELEDEN