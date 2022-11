Wielrennen

Quintana vocht het besluit om zijn resultaten te schrappen aan bij het CAS en zegde hiervoor zelfs de Vuelta af. De Colombiaan gaf aan dat hij zich volledig wilde focussen op zijn verdediging en daardoor niet in actie kon komen in Spanje. Quintana kondigde in september aan in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Quintana heeft het CAS echter niet kunnen overtuigen en dus is hij niet in staat gebleken om zijn naam volledig te zuiveren. Dit weerhoudt hem er echter niet van een volgend gewoon weer te koersen. Dit jaar stond Tramadol immers nog niet op de dopinglijst. Volgend jaar zal daar verandering in komen.

Onzekere toekomst

Het is de vraag voor welke ploeg de Colombiaanse klimmer het seizoen 2023 ingaat. Zijn ploeg Arkea-Samsic beëindigde de samenwerking toen het nieuws over Tramadol naar buiten kwam, terwijl het contract van Quintana vlak daarvoor nog verlengd was tot 2025.

Het is de vraag of er nog serieuze ploegen zijn die interesse hebben in de diensten van Quintana. De Colombiaan won de Giro en de Vuelta in zijn carrière, maar is inmiddels al 32 jaar oud en lijkt het hoogtepunt van zijn loopbaan achter de rug te hebben.

