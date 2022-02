Blaak zou het na het voorjaar van 2022 voor gezien houden, maar is dus op die beslissing teruggekomen . Ze nam destijds dat besluit, toen haar echtgenoot leed aan een burn-out, maar inmiddels is hij hersteld en wil de renster nog een paar jaar koersen: "Ik ben er nog niet klaar voor om te stoppen met wielrennen. Ik heb nog zoveel plezier in de sport.”

Het nieuwe contract loopt tot het eind van 2024, maar zou dus onderbroken kunnen worden door een zwangerschap. Blaak en haar man willen graag een gezin stichten en het team wilde haar die kans niet ontnemen. "We hebben het open en eerlijk verteld en de ploegleiding liet weten ons daarin te willen steunen."

VERRAST

Sportief manager Danny Stam van SD Worx gaf aan aanvankelijk verrast te zijn met het voorstel van Blaak om alsnog door te gaan. " We waren superblij dat ze door wil. Ze is voor ons van grote waarde. Ze denkt altijd in het belang van de ploeg."

Een van de redenen die meespeelde in haar wens om door te gaan is de eerste editie van de . "Die wil ik graag meemaken."

WAAR KIJK JE?

De Tour de France Femmes wordt net als alle andere vrouwenkoersen het hele jaar door live uitgezonden door Eurosport en discovery+ . De rechten zijn verworven tot en met de editie van 2025.

