Wielrennen

"Ik denk er vaak over dat dit zou zijn gebeurd tijdens training en niet tijdens een wedstrijd. Dan had de situatie er compleet anders uit kunnen zien. Daar probeer ik nu niet meer aan te denken, maar aan het genieten van dit tweede leven."

Een tweede kans

Ad

"Het had slechter kunnen zijn. Mijn hart stopte met kloppen. Veel mensen vertelden mij dat ik deze dag moest onthouden, want dit was een tweede kans voor mij."

Critérium du Dauphiné Criterium du Dauphiné | Dit is hoe David Gaudu de derde etappe won - helikopterbeeld laatste km 2 UUR GELEDEN

"Ik probeer 's ochtends wakker te worden met een lach. Ik realiseer mij nu dat we hier maar tijdelijk zijn. We hebben maar één leven en ik ben gelukkig nog hier. Jammer genoeg zijn er veel anderen die niet zo kunnen praten als dat ik nu doe."

Italiaanse wetten

De winnaar van Parijs-Roubaix 2021 moest na zijn hartstilstand een onderhuidse defibrilator laten plaatsen. Dit kan mogelijk zijn leven redden mocht hij nog een keer een hartstilstand krijgen, maar het is in Italië verboden om hiermee professioneel te sporten.

"Ik mis het fietsen. Fietsen heeft mij zoveel gegeven, maar ook zoveel van mij ontnomen. Gelukkig heb ik een team en mensen om mij heen die mij constant supporten.

De toekomst

Wat de toekomst brengt voor de Italiaan is nog onduidelijk. "We weten het nog niet. Ik moet rustig blijven. Dat is het eerste wat ze mij vertelden. Er komt een moment waarop ze kunnen testen of ik terug kan komen. Dan pas weet ik of het dagen, weken of maanden gaat duren voordat ik terugkeer."

Geschrokken sportwereld

De sportwereld schrikte al eerder wakker door atleten met hartproblemen. Zo kennen we allemaal het verhaal van Nouri wat een mindere afloop kent en het verhaal van Christian Eriksen. "Als ik kijk naar wat Christian Eriksen is overkomen en hoe hij er nu voor staat. Dat inspireert mij."

"Ik heb Parijs-Roubaix gewonnen. Ik ben de Italiaans en Europees kampioen. Ik kan mijzelf geen wereld inbeelden waarin ik niet met fietsen bezig ben."

Genieten van het fietsen

"Als ik nu op de fiets zit focus ik mij op de landschappen om mij heen. Hiervoor was ik alleen maar bezig met mijn trainingen en was ik niet bezig met de wereld om mij heen. Nu geniet ik van het uitzicht en heb ik echt plezier in het fietsen."

Wielrennen Criterium du Dauphiné | Dit is hoe David Gaudu de derde etappe won - helikopterbeeld laatste km 2 UUR GELEDEN