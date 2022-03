Wielrennen

Colbrelli zakte na de sprint in de eerste etappe van de Volta a Catalunya neer op de grond. Hij eindigde in die sprint nog als tweede. Met een defibrillator werd hij gereanimeerd en werd zijn leven gered. In een Spaans ziekenhuis werd duidelijk dat de Italiaan last heeft van hartritmestoornissen.

Omdat de situatie van de renner inmiddels stabiel is, mocht hij naar zijn thuisland worden vervoerd. In een Italiaans onderzoekscentrum dat gespecialiseerd is in hart- en vaatziekten zal de Europees kampioen verder worden onderzocht. Waar de hartritmestoornissen vandaan komen is nog onduidelijk.

