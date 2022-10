Vooral de voortdurende wens in het peloton om te leven met een strak dieet, kan er bij Martin maar moeilijk in. Als kleine jongen zag hij zijn oom Stephen Roche (de winnaar van onder andere de Giro d'Italia en de Tour de France in 1987) als een 'gewone man' zijn kalkoen eten met kerst.

Dit sterkte Martin in het idee dat hij vooral zijn eigen plan moest trekken. "Zonder goed eten zou ik mij belabberd hebben gevoeld op de fiets. Het past niet bij mijn filosofie over waarom ik altijd heb gefietst; voor mijn plezier", zegt hij in gesprek met The Guardian

Monnik

"Ik wilde niet als een monnik leven om beter te worden. Misschien had ik beter gepresteerd als ik voor de Tour de France drie weken op hoogte ging trainen op een vulkaan op Tenerife. Maar ik vraag me af of ik dan nog steeds verliefd zou zijn geweest op wielrennen."

"Ik had de fysieke kwaliteiten. Maar was ik mentaal ook sterk genoeg om zo te leven voor de sport en een grote ronde te winnen? Ik weet het niet."

Menselijke aspect

Ook de manier van koersen van tegenwoordig stuit Martin tegen het hart. De Ier wilde niet voor het toenmalige Sky fietsen, omdat hij daar geen ruimte zou krijgen om aan te vallen. Tegenwoordig ziet hij dat ook andere teams de onvoorspelbaarheid uit de koers halen.

"Wielrennen is best saai om naar te kijken geworden, omdat niemand meer fouten maakt. Alles is zo nauwkeurig afgesteld dat je geen jongens meer ziet die slechte dagen hebben. Iedereen is qua voedingswaarde en training perfect. Maar het menselijke aspect ontbreekt."

Offers

Martin, die onder andere in elke grote ronde een etappe won, zag het ook misgaan bij onder anderen Tom Dumoulin en Fabio Aru. "Tom Dumoulin is eigenlijk al twee jaar eerder gestopt. Hij is blijven doorfietsen, maar hij was niet meer dezelfde. Ook Fabio Aru was een ongelooflijk talent, maar is gestopt toen hij dertig was."

"Deze mannen hebben enorme offers gemaakt, maar het was niet vol te houden", benadrukt Martin. "Hoeveel talenten gaan we nog op deze manier verliezen?"

"Om in de Tour aan de start te staan, moet je trainingskampen op hoogte doen, geperfectioneerde voeding hebben en super, super, mager zijn. Je moet doen wat Team Sky vroeger al deed. Ik haalde de top-10 in de Tour de France door elke dag vanaf mijn eigen huis te trainen. Tegenwoordig is dat niet meer mogelijk."

Waar kijk je?

