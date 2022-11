Wielrennen

De chauffeur van de vrachtwagen is na het ongeluk doorgereden. Het is niet duidelijk of hij heeft beseft wat er is gebeurd. De politie is naar de chauffeur op zoek en probeert daarnaast een reconstructie van het ongeluk te maken.

Heuvelspecialist

Ad

Rebellin, prof vanaf 1992, was een heuvelspecialist. Zo won hij in 2004 de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Ook zegevierde hij in 1996 tijdens de zevende etappe van de Ronde van Italië. De Waalse Pijl was zijn favoriete koers. Deze wist hij maar liefst drie keer te winnen: in 2004, 2007 en 2009. Andere successen waren de winst van de Clásica San Sebastián (1997), Tirreno-Adriatico (2001), de Giro dell’Emilia (2006 en 2014) en Parijs-Nice (2008).

In 2008 eindigde Rebellin als tweede bij de wegwedstrijd van de Olympische Spelen in Peking. Een jaar later moest hij zijn zilveren medaille echter inleveren vanwege het verboden middel CERA in zijn bloed. Het leverde hem tevens een schorsing op van twee jaar.

Lange carrière

Desondanks zette de Italiaan zijn carrière lang voort. Maar liefst dertig seizoenen was hij als prof actief. De laatste jaren reed hij door in het peloton voor kleinere ploegen. Dit deed hij niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn veel jongere ploeggenoten. Hij voelde zich als een vader in elke ploeg waarvoor hij reed. Ondanks zijn leeftijd reed Rebellin nog steeds nette uitslagen.

Op 16 oktober van dit jaar kwam Rebellin, namens Work Service Marchiol Vega, voor de laatste keer in actie. Na de Veneto Classic nam hij afscheid.

