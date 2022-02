Wie alleen al naar het parcours kijkt, weer dat de koers van Bueza naar Ubeda in het zuiden van Spanje alles in zich om dezelfde status te verwerven als de Strade Bianche. Met 198 kilometer, 3100 hoogtemeters en zeven beklimmingen waarvan zes met gravel staan de besten van het peloton automatisch op.

Smullen

Vooral in de laatste 80 kilometer is het smullen geblazen. Hierin gaan de renners drie keer de Bayyasa omhoog; een klim van 8,2 kilometer aan 4,2 procent. Alleen het laatste stuk is geasfalteerd. De Bayyasa is tevens de slotklim, een prachtige scherprechter waarop de renners vermoedelijk helemaal losgaan.



Zes World Tour-teams hebben de reis gemaakt naar Ubeda. Astana heeft met Miguel Angel Lopez en Alexey Lutsenko twee ijzers in het vuur, terwijl Bora-Hansgrohe hoopt op Emanuel Buchmann, Lennard Kamna en Jai Hindley.

En ook Tim Wellens, altijd goed voor een mooie klassering in de Strade Bianche, heeft zijn zinnen gezet op de Clásica Jaén Paraiso Interior. Ga er maar eens goed voor zitten maandagmiddag!



