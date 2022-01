ASTANA: WISSELING VAN DE WACHT

Terwijl een Spaanse armada de Kazachse haven verliet, werden er twee nieuwe kapiteins op het schip gehaald: Vincenzo Nibali en Superman Miguel Ángel López. De Haai van Messina is ongetwijfeld aan een van zijn laatste kunstjes bezig en zal nog een keer willen schitteren op de Italiaanse wegen. Zijn nieuwe ploeggenoot López kwam tijdens de afgelopen Vuelta publiekelijk in botsing met de ploegleiding van Movistar en heeft inmiddels alle schepen achter zich verbrand.

Ad

La Vuelta | Superman López wint op supercol en komt als eerste uit de mist

Wielrennen Wielrennen | Van Avermaet wacht met boosterprik tot na de klassiekers 7 UUR GELEDEN

In het spoor van Nibali maakten nog een aantal Italianen de oversteek. Vanzelfsprekend kwam zijn broer Antonio mee, maar ook Leonardo Basso en Valerio Conti rijden volgend jaar in het hemelsblauw. Andere opvallende nieuwe krachten van Astana zijn Joe Dombrowski, die overkwam van UAE Team Emirates, en oud-Ineos-renner Sebastián Henao.

ONDERSTEUNING VOOR POGACAR

Bijna net zoveel besproken als de breuk tussen Movistar en López was de soap rond João Almeida tijdens de Giro d'Italia. De Portugees ging als kopman van QuickStep richting Italië, maar was nog niet goed en wel begonnen en hij voelde de hete adem van Remco Evenepoel al in de nek. Bij UAE Team Emirates zal Almeida vooral moeten knechten voor Tadej Pogacar, maar ditmaal zal hij in de Giro waarschijnlijk wel voor eigen kansen mogen rijden.

Compilatie | Vijf keer in beeld gebracht waarom Pogacar de allerbeste is

Almeida was niet de enige meesterknecht die werd ingevlogen voor de Sloveense Tour-winnaar. Ook Marc Soler en George Bennett mogen de regerend kampioen volgend jaar ondersteunen in zijn poging een Tour-Vuelta-dubbelslag te slaan.

JUMBO-VISMA

Ook Jumbo-Visma heeft zich bij versterkingen op de breedte gericht. Niet voor het rondewerk ter ondersteuning van Primoz Roglic, maar als hulp voor Wout van Aert richting voorjaarsklassiekers: Vaak was er kritiek op de ploeg rond de Vlaming, maar komend voorjaar kan hij steun van Tiesj Benoot en Christophe Laporte verwachten. Ze zullen van pas komen, want Van Aert richt zich deze lente op successen in de monumenten, waarvoor hij onder andere het WK veldrijden en de Strade Bianche laat schieten.

GROENEWEGEN

Een andere ambitie van Van Aert is de groene trui in de Tour. Dat en de jacht op het geel van Roglic zorgden ervoor dat Dylan Groenewegen zijn heil ergens anders zocht. Het werd uiteindelijk BikeExchange, waar hij voor eigen succes mag gaan in de Tour de France

SPRINTERSCARROUSEL

Groenewegen was niet de enige sprinter die van ploeg wisselde. Datzelfde gold namelijk onder anderen ook voor Peter Sagan, Elia Viviani en Sam Bennett. Vooral de overstap van die laatste verraste Jeroen Vanbelleghem. In de Kop over kop-podcast van Eurosport zei hij daarover: "Dat hij terugkeert bij de ploeg waar hij het wielerplezier kwijtraakte, verbaast mij."

EF EDUCATION ACTIEF

In diezelfde podcast noemde Bobbie Traksel een andere transfer de meest opvallende. Namelijk dat de beste renner uit de Criterium du Dauphiné nog geen nieuwe ploeg heeft. Inmiddels heeft Mark Padun, want daar verwees Traksel naar, onderdak gevonden bij EF Education-Nippo, waar ook Esteban Chaves, Odd Christian Eiking en de talenten Marijn van den Berg en James Shaw een contract tekenden.

TOPTALENT NAAR BORA

We sluiten af met een transfer die niet meteen tot grote successen zal leiden, maar op termijn misschien wel de belangrijkste van allemaal zou kunnen zijn. Bora-Hansgrohe versterkte zich al in 2020 met de nieuwe Remco Evenepoel - hoewel de jonge coureur zelf nog maar 21 jaar oud is, hebben de Belgische media zijn opvolger al in het vizier - , maar dit jaar maakt de 18-jarige Cian Uijtdebroeks zijn profdebuut bij de Duitse formatie.

Wielrennen Wielrennen | Van der Poel kiest voor knieoperatie tijdens rustperiode zonder koersen GISTEREN OM 14:37