Vanaf 2014 rijdt het vrouwenpeloton La Course. Hoewel de rensters konden profiteren van de media-aandacht die de Tour de France genereert, viel de koers qua sportieve vereisten in het niet bij de Tour. La Course was van de acht edities zeven keer een eendagskoers. Alleen de editie van 2017 had meer dan één etappe: het waren er twee.

Vanaf dit jaar wordt het roer omgegooid voor de vrouwen. Tourorganisator ASO investeert in een meerdaagse wedstrijd die de week na de mannenwedstrijd verreden wordt. De rensters krijgen acht etappes voor de kiezen waarin ze witte gravelwegen, massasprints en zware bergetappes moeten verduren.

Commercieel interessant

Van Vleuten wil aan de rest van de wereld laten zien dat het vrouwenpeloton tot heel veel in staat is. “Het is een mijlpaal voor mij dat de organisatie van de Tour de France het nu ook echt voor ons wil organiseren. We hoefden er ook niet om te smeken. Vrouwenwielrennen is inmiddels zo interessant dat ze het graag willen organiseren. Dat is een hele prestatie”, zei ze tegen Eurosport.

“Vrouwenwielrennen is commercieel zo interessant geworden dat het tegenwoordig cool is om een vierweeks Tourpakket te verkopen. Drie weken voor de jongens, een week voor de meiden.”

De Movistar-rijdster heeft inmiddels de luxe dat ze niet in elk rondje om de kerk aan de start hoeft te staan om een fatsoenlijk salaris bij elkaar te verdienen. “Ik ben blij dat mijn team mij de kans geeft om me alleen te focussen op de races die interessant voor mij zijn. Vroeger reed ik ook veel wedstrijden met waaiers en zo, daar houd ik echt niet van. Ik vind het leuk om er naar te kijken, maar niet om zelf te doen. Door alleen aan de start te staan in de races die ik kan winnen, kan ik me blijven motiveren.”

Bestelbusjes en een seconde op tv

Van Vleuten kan niet genoeg benadrukken hoe haar sport gegroeid is de laatste jaren. “Toen ik begon met wielrennen in 2008 reisde het hele team in bestelbusjes naar de wedstrijden. De fietsen stonden dan achterin de bus omdat we geen geld hadden voor vliegtickets."

In 2011 won ze de Ronde van Vlaanderen voor de eerste keer. Van haar winst was welgeteld één seconde live te zien op televisie. “De camera’s waren er niet voor ons, maar voor de mannen.” Inmiddels valt er over televisie aandacht weinig te klagen. Praktisch elke World-Tour wedstrijd wordt live op Eurosport en discovery+ uitgezonden.

“Het is een super gebalanceerd parcours”, zegt ze als compliment aan de parcoursbouwers. “We hebben niet elke dag een bergetappe. De eerste vijf etappes liggen me niet echt dus ik moet daar echt doorkomen. We zullen zien dat de gele trui over en weer gaat. Dat is goed en interessant. Een koers moet spannend zijn. We finishen op de fameuze klim Planche des Belles Filles. Het heeft alles”, concludeert ze.

Voordat Van Vleuten kan denken aan de gele trui in de Vogezen heeft ze haar ogen eerst gericht op die andere grote prijs: De Ronde van Vlaanderen. Ze gaat van start als regerend kampioene. Van Vleuten won de race door op de Paterberg, dertien kilometer voor het einde weg te springen. Ze kwam daardoor solo over de race.

“Ik houd van zo hard mogelijke koersen,” zegt ze lachend. In een harde koers zijn er meer mogelijkheden om aan te vallen. Vorig jaar kon ik aanvallen op een korte 300 meter klim als de Paterberg. Normaal is dat veel te kort voor mij, maar doordat iedereen moe was, kon ik toch wegkomen.”

“Ik wil me niet vervelen tijdens de koers. In de Ronde van Vlaanderen ben je constant bezig met je positie voor een klim of een kasseienstrook. Je lichaam wil zich herstellen, maar je bent ook bezig met je positie voor het volgende obstakel. Het is een beetje als een achtbaan.”

Of Van Vleutens carrière vervuld is na het winnen van een gele trui? Allang niet meer. “Ik vind het helemaal niet meer belangrijk om bejubeld te worden. Wat ik echt belangrijk vind is dat het niveau van de sport hoger wordt.”

