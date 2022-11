Wielrennen

De Fransman leek in eerste instantie flink te kunnen investeren in de ploeg van 2023. Nieuwe sponsoren zouden geld pompen in het huidige B&B Hotels-KTM. Volgens L’Équipe lag er maar liefst vijftien miljoen euro klaar dankzij bedrijven als Amazon, Carrefour, Cdiscoun en Engie. Naast de mannen zouden zij ook investeren in een vrouwenteam en een opleidingsploeg.

Geruchtenmolen

De geruchtenmolen kwam de afgelopen maanden flink op gang. Onder anderen renners als Cees Bol, Ramon Sinkeldam, Nick Schultz, Stephen Williams en Maximiliano Richeze zouden al in de afrondende fase van de contractbesprekingen zijn.

De meesten zouden in dienst rijden van Cavendish, om zijn droom van een 35ste etappezege in de Tour de France waarheid te laten worden. Ook de Britse sprinter was al zo goed als zeker binnen gehengeld door Pineau. Het verlossende ja-woord blijft echter uit.

Afgelaste persconferentie

Op woensdag 26 oktober zou er dan eindelijk witte rook komen. B&B Hotels-KTM zou tijdens een persconferentie de plannen voor 2023 en de lange termijn kenbaar maken. Ook de nieuwe renners moesten worden gepresenteerd. Een dag voor dit moment cancelde de ploeg echter deze bijeenkomst. "Vanwege de afwezigheid van sommige van de belangrijkste aandeelhouders", luidde de officiële verklaring.

L'Equipe wist toen te melden dat geen van de beoogde sponsors al had getekend, wat de ambitieuze plannen plotsklaps onzeker maakte. Dat B&B Hotels ook ontbreekt op de lijst met aanvragers van een ProTeam-licentie, maakt het verhaal nog zorgwekkender.

Pineau houdt hoop

Nog altijd is de kogel niet door de kerk, terwijl de deadline van de UCI officieel al is verstreken om documenten aan te leveren voor de aanvraag van een licentie. Pineau houdt echter hoop, geeft hij aan in een interview met de Franse krant Le Télégramme

"We hebben de UCI en de DCNG (de Franse organisatie die toeziet of wielerteams hun financiële verplichtingen nakomen) gevraagd om uitstel tot het einde van deze maand om alles rond te krijgen. We voeren gesprekken met vijf interessante partijen. Ik hoop snel een definitief antwoord van hen te krijgen. Gelukkig heeft B&B Hotels al akkoord gegeven voor het nieuwe seizoen."



"We wachten alleen nog op de komst van een laatste mooie sponsor. Alle contracten liggen al klaar. We zijn klaar om te vuren, maar ik sluit niet uit dat we onze ambities voor 2023 naar beneden moeten bijstellen."

Flirt met Israel-Premier Tech

De vraag is of Cavendish dat ziet zitten. Ondertussen flirt hij nadrukkelijk met het onlangs gedegradeerde Israel-Premier Tech, dat met het aantrekken van Cavendish wellicht zijn kansen op een wildcard voor de Tour de France vergroot.

De Britse sprinter wakkerde zelf de geruchten aan door bij het Tourcriterium in Singapore op de foto te gaan met vier renners van deze ploeg waaronder Chris Froome en Hugo Houle. Daarvoor plaatste Rob Gitelis, de CEO van Factor, een selfie samen met Cavendish. Factor is de fietsfabrikant van Israel-Premier Tech.

Druk opvoeren

Heeft Cavendish serieuze plannen om naar deze ploeg te verkassen? Of wil de sprinter de druk opvoeren voor de beoogde potentiële geldschieters van de ploeg van Pineau? De tijd dringt, dus het antwoord zal niet lang op zich laten wachten. Feit is dat Cavendish te allen tijde wil voorkomen dat hij volgend jaar opnieuw de Tour de France mist en hij misschien nooit meer de kans krijgt om alleen het record in handen te krijgen.

