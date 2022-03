Wielrennen

Het ontstoken hartzakje zorgde ervoor dat Leclercq lange tijd rust moest nemen en zo kon hij zijn conditie niet op niveau houden. Leclercq gaf aan zich vooral te richten op een goede vorm tijdens de Tour de France, maar blijkbaar is de revalidatie stukken sneller verlopen dan verwacht.

Of de selectie van Declercq voor Dwars door Vlaanderen vooral veroorzaakt wordt door het grote aantal blessures bij Quick-Step moet nog blijken, maar goed nieuws is het in ieder geval dat El Tractor weer op de fiets zit.

Ploegleider Patrick Lefevere sprak vorige week nog over Declercq nadat Sonny Colbrelli in elkaar was gezakt tijdens La Volta Catalunya. Lefevere zei dat hij elke renner een hartonderzoek zou laten ondergaan na een positieve coronatest.

De rest van de ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl bestaat woensdag uit Fabio Jakobsen, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Davide Ballerini, Bert van Lerberghe en Jannik Steimle.

