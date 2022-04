Wielrennen

Lotto-Soudal kent een lastig seizoen. De renners van de Belgische ploeg zijn geregeld in beeld terug te vinden, maar in de einduitslag komen ze angstvallig weinig voor. Door het nieuwe degradatiesysteem dat de UCI heeft ingevoerd voor World Tour-teams bevindt de Belgische formatie zich zelfs op de rand van het degraderen.

John Lelangue maakt in een interview met Sporza de balans op: "Ik analyseer het voorjaar op twee verschillende niveaus. In de kleinere 'tweederangs'-koersen presteerden we goed, al vanaf januari, maar in de grote wedstrijden en de monumenten was het onder de verwachtingen."

Volle ziekenboeg

"Ik wil geen excuses inroepen", gaat Lelange verder. "Maar, Tim Wellens viel ziek uit in de nacht voor de Omloop, ons eerste grote doel. Caleb Ewan was ook goed bezig, maar enkele dagen voor Milaan-San Remo werd hij ook ziek."

"Hij miste zo ook Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem, waar hij onze kopman was. In de Ardense klassiekers moesten we dan ook nog Andreas Kron en de jonge Maxim van Gils missen."

"We wonnen dit seizoen al twaalf keer, daarmee zitten we rond de vierde plek in de jaarranking. Maar het was wel telkens in kleinere koersen, de ontgoocheling overheerst"

Arnaud de Lie brengt hoop

"Het is niet de bedoeling om met vijf, zes of zeven kopmannen te rijden", is de ploegbaas van mening. "Wellens kende een goed seizoensbegin, dus hij staat er wel. Net zoals Ewan, hij is een van de snelste jongens ter wereld. Met Arnaud De Lie hebben we nog een goede tweede sprinter, dus nieuwe jongens aantrekken heeft geen zin."

"In de niet-World Tour-wedstrijden is De Lie dit jaar een van de beste renners. Dat zijn ook de wedstrijden waar we willen scoren, en zulke koersen komen er nog massaal aan. Dat de meeste punten verdeeld worden in de grote ronden? Ja, maar daar hebben we Ewan om het te doen."

"We koersen nog altijd om te winnen, niet voor de punten. We weten dat er op amper een à twee goede weken nog veel kan veranderen. Het seizoen is nog lang", besluit Lelangue

Punten sprokkelen voor Ewan

Caleb Ewan gaat als één van de weinige echte pure sprinters richting de Giro d'Italia. Met een tijdrit als eerste etappe lijkt de roze trui een lastig verhaal te worden, maar met meerdere sprintersetappes zou het voor die Australiër mogelijk moet zijn wat overwinningen te behalen.

