Wielrennen

Rigoberto Uran

Rigoberto Uran Foto: AFP

Sinds 2018 rijdt Rigoberto Uran voor EF Education. In al die jaren heeft hij nooit het niveau gehaald van die tweede plek in de Tour in 2017. Vanaf volgend jaar krijgt de roze formatie met olympisch kampioen Richard Carapaz een nieuwe Zuid-Amerikaanse kopman. De 35-jarige Uran zal waarschijnlijk een nieuw team moeten zoeken.

Mark Cavendish

Mark Cavendish is op zoek naar een nieuwe ploeg Foto: Getty Images

Het was geeneens zo slecht seizoen voor Mark Cavendish. De Brit werd op spectaculaire wijze Brits kampioen en won in het voorjaar enkele wedstrijden. Toch werd hij door Patrick Lefevere niet meegenomen naar de Tour waardoor hij het etapperecord van Merckx niet aan kon vallen. De Brit wil volgend seizoen nog een keer naar de Tour, maar de teams staan nog niet voor hem in de rij.

Fernando Gaviria

Fernando Gaviria Foto: Getty Images

De Colombiaan Gaviria was jarenlang een echte wereldtopper in de sprint. Die tijden zijn vervlogen. Sinds 2019 won Gaviria geen etappe meer in een grote ronde: een magere score voor de slechts 28-jarige sprinter. Bij UAE is er volgend seizoen in ieder geval geen plek meer.

Domenico Pozzovivo

Domenico Pozzovivo Foto: Getty Images

Domenico Pozzovivo liet deze Giro zien dat leeftijd slechts een getal is. De inmiddels 39-jarige renner werd achtste en reed lang met de besten mee naar boven. De laatste jaren zwierf hij van ploeg naar ploeg met eenjarige contractjes. Ook Intermarché-Wanty-Gobert durft het niet nog een jaar langer met de Italiaan aan.

Esteban Chaves

Esteban Chaves Foto: Imago

Esteban Chaves had een vrij kleurloos seizoen bij EF Education. Net als zijn landgenoot Uran kon hij geen potten breken in de klassementen. Zijn laatste toptienplek in een Grote Ronde dateert alweer uit 2016 (3e), waardoor je je af kan vragen of hij bij een volgende plek wel een kopmanspositie zal krijgen.

Andere renners zonder contract

Ruben Guerreiro (EF Education)

Max Walscheid (Cofidis)

Cees Bol (DSM)

Toms Skujins (Trek-Segafredo)

Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert)

Sebastien Reichenbach (Groupama-FDJ)

Mieke Kröger

Mieke Kröger Foto: Getty Images

Deze tijdrittopper is in een race tegen de klok niet te houden. Op de ploegenachtervolging is ze de locomotief van ieder team, zowel op de baan als weg. Toch heeft Mieke Kröger (29) nog geen contract voor volgend jaar te pakken.

Blanka Vas

Blanka Vas Foto: Getty Images

Kata Blanka Vas werd vorig seizoen nog verrassend vierde op het wereldkampioenschap in Leuven. De 21 jaar jonge Hongaarse is zowel op de weg als in het veld te vinden. SD Worx lijkt echter niet met haar verder te willen. Ze zit nog zonder contract voor volgend seizoen.

Audrey Cordon-Ragot

Audrey Cordon-Ragot Foto: Getty Images

Audrey Cordon-Ragot werd dit seizoen twee keer Frans kampioene. Ook won ze in Vargarda de wegrit en won ze een etappe in de Simac Ladies Tour. Wat moet een renster nog meer doen om een contract te verdienen. Nog net iets meer blijkbaar want de 33-jarige heeft tot nu toe geen verlenging gekregen van Trek-Segafredo.

Veronica Ewers

Veronica Ewers Foto: Getty Images

Een pure klimster is Veronica Ewers. De Amerikaanse fietst nog maar twee jaar professioneel, maar gaat bergop met de beste rensters mee. Toch heeft ook zij nog geen ploeg voor volgend jaar.

Krista Doebel-Hickok

Krista Doebel-Hickok Foto: Getty Images

Krista Doebel Hickok is net als haar landgenote Ewers een klimgeit. De Amerikaanse (33) won dit jaar de Ronde van de Pyreneën en werd tweede in de Tour of Gila. Ze leek dit jaar echt een doorbraak te maken. De vraag is of ze volgend jaar ook nog voor EF Education rijdt, want haar contract loopt dit seizoen af.

