Wielrennen

DOndanks het wegvallen van de Tour Down Under is het sein gegeven voor volle bak koers in 2022. We zagen al prachtige staaltjes van Nairo Quintana, Remco Evenepoel en Wout Poels, maar het nieuwe wielerjaar ging natuurlijk pas echt los tijdens het fameuze openingsweekend.

De UAE Tour was de eerste World Tour-koers van het jaar, gevolgd door een weekend met Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De winnende sprint van Jakobsen was de kers op de taart en hij gebruikte het trio vluchters optimaal als richtpunt voor zijn grootste overwinning van 2022. Tot nu toe.

De eerste kilometers zitten in de benen en de eerste discussiepunten liggen op tafel. Wij zetten er een aantal op een rijtje. Lees je mee?

Onverslaanbare Pogacar

Tijdens zijn eerste optreden van het jaar toonde Pogacar nog maar eens aan dat er geen enkele maat op hem staat. Slechts een lekke band gooide wat roet in het eten, maar verder oogde de 23-jarige Sloveen zeer scherp tijdens de thuiskoers van UAE Team Emirates.

Een vierde plaats in de korte tijdrit deed wellicht vermoeden dat Pogacar ook maar een mens is, totdat hij de race tegen de klok opvolgde met twee overwinningen bergop. Vooral tijdens de tweede aankomst bergop liet Pogacar ziet over hoeveel klasse hij beschikt, door Adam Yates tot figurant te degraderen op de Jebel Hafeet.

En dan te bedenken dat Pogacar tijdens de UAE Tour nog maar aan het opwarmen was…

UAE Tour | Pogacar slaat dubbelslag op Jebel Jais, Dumoulin moet vroeg lossen

UAE vormt blok rond Pogacar

Als je een zwak punt van Pogacar moest aanwijzen, kwam je nog wel eens uit bij… zijn teamgenoten. Het blok van UAE was niet altijd even sterk als andere ploegen, waardoor Pogacar geïsoleerd kon komen te zitten. De pure klasse van Pogacar was voor Team UAE geen reden om op de handen te blijven zitten, want João Almeida en George Bennett sluiten moeiteloos aan.

De Portugees voorziet Team UAE nu zowel van steun als een extra troefkaart om uit te spelen. Voeg hieraan toe dat Pogacars nieuwe luitenant Bennett precies weet waar het bij Jumbo-Visma te halen valt en het wordt bijna eng hoeveel opties Team UAE heeft, want Rafal Majka is nog niet eens genoemd.



Vergeet ook niet hoeveel indruk Brandon McNulty al maakt, bijvoorbeeld door de Trofeo Calvia te winnen en hij soleerde naar glorie in de Faun Ardèche Classic om nogmaals aan te tonen hoe goed zijn benen zijn. Vergeet niet: McNulty is pas 23 jaar oud en heeft zijn beste jaren nog voor zich!

UAE Tour | Tadej Pogacar maakt de verwachtingen waar en wint de UAE Tour

Van Aert doet waar hij goed in is

Het is altijd lekker om je eerste koers direct op je naam te schrijven, maar de naam Wout van Aert staat inmiddels synoniem voor winst. De manier waarop Van Aert de Omloop Het Nieuwsblad naar zijn hand zette, was niets minder dan indrukwekkend.

De Belg ging er vandoor met nog 13 kilometer te rijden en eenmaal vertrokken op de Bosberg keek hij nooit meer achterom. Van Aert wil dit voorjaar niets liever dan de Ronde van Vlaanderen op zijn naam schrijven en toonde direct aan dat er absoluut rekening met hem moet worden gehouden.

Van Aert werd de eerste renner in 42 jaar tijd die de Omloop won op zijn eerste koersdag van het jaar en blijkt in de klassiekers wat Pogacar al een tijdje is in grote ronden… met grote afstand de beste! Het wordt interessant om te zien of Pogacar ertoe in staat is om Van Aert straks bij te benen op de Vlaamse wegen. Dan pas krijgen we een echte impressie van de status van Van Aert.

Wielrennen | Omloop Het Nieuwsblad is prooi voor Wout van Aert

Jumbo-Visma werkt aan iets speciaals

Terwijl de renners van UAE zich van hun beste kant toonden in de thuiskoers van hun sponsor, deed Jumbo-Visma iets speciaals in het openingsweekend. Er zijn misschien veel ogen gericht op Van Aert – en dat is ook helemaal niet zo gek – maar Jumbo-Visma is meer dan alleen van Van Aert.

Natuurlijk is het nog steeds alle ballen op Van Aert, maar er zijn meer en meer opties. Het lijkt erop dat Jumbo-Visma nóg sterker is geworden. Het is vroeg, we zijn pas net begonnen, maar nieuwkomer Tiesj Benoot kan wel eens van grote toegevoegde waarde blijken. Benoot stond Van Aert tijdens de Omloop uitstekend bij en knapte onderweg naar de Muur van Geraardsbergen het vuile werk op voordat de beslissende aanval werd geplaatst.

Voorheen was het simpel: houd Van Aert in de gaten en je maakt het Jumbo-Visma lastig, maar die tijd is voorbij. Benoot maakt de opdracht van de rivalen nu al een stuk zwaarder… Alsof hij zaterdag nog niet genoeg indruk maakte, was het zondag opnieuw raak en dicteerde hij de koers tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne. En toen zijn vlammetje uitging, was daar die andere nieuweling: Christophe Laporte oogde herboren in het geel-zwart.

Als je Laporte mee vooruit kunt sturen, hoef je niet in de achtervolging. Je kunt gokken op zijn snelle benen en de achtervolging frustreren. De vluchters werden dit keer precies op tijd gegrepen, maar Jumbo-Visma hoeft zich voortaan geen zorgen meer te maken. Het heeft ook Mike Teunissen nog binnen de gelederen.

Het is te vroeg voor definitieve conclusies, maar we weten wat Benoot en Laporte kunnen. Dit maakt de opdracht voor Van Aert en Jumbo-Visma gemakkelijker en gemakkelijker. Buiten de eerste klassiekers kon Jonas Vingegaard juichen dankzij winst in de Drôme Classic. Vingegaard, je weet wel, de man die tweede werd in de Tour de France bij afwezigheid van Primoz Roglic, voor wie het seizoen nog moet beginnen!

Wielrennen | IJzersterke Vingegaard mag overwinning in Drôme Classic koesteren

Jakobsen redt meubelen voor Quick-Step

Alles kwam op z’n pootjes terecht tijdens de nagelbijter waar Kuurne-Brussel-Kuurne tot uitgroeide. De superieure Jakobsen drukte zijn stuur als eerste over de streep, vlak voor Caleb Ewan, en zorgde voor een succesvolle ontsnapping voor Quick-Step, want het was een moeizaam openingsweekend voor de mannen van Patrick Lefevere, die een beetje verloren rondreden.

Florian Senechal was met een negende plaats in de Omloop de hoogst geklasseerde renner namens Quick-Step en ook op zondag zag het er eventjes naar uit dat de onzichtbare Wolfpack met lege handen achter zou blijven. Dat is snel vergeten en vergeven. Voor nu althans… De druk wordt opgevoerd door Ineos, Jumbo-Visma, Team UAE en zelfs AG2R-Citroen probeerde de strijd aan te knopen.

De sprinttrein van Jakobsen probeerde het hoofd koel te houden en precies toen het erop aankwam… ontspoorde die. Jakobsen werd niet gebracht, maar moest zichzelf afvuren. Met nog tweehonderd meter te gaan, sprintte de Nederlander voorbij de overgebleven vluchters en ondanks een ultieme poging van Ewan (Lotto-Soudal) pakte Jakobsen alweer zijn vijfde zege van het jaar.

En natuurlijk, ook Mark Cavendish heeft zijn eerste overwinningen binnengehaald, maar Jakobsen staat voorlopig op eenzame hoogte. Niet alleen ten opzichte van Cavendish, maar ook in vergelijking met alle andere sprinters. Cavendish niet selecteren voor de Tour de France terwijl hij slechts één zege weg is van een historisch record klinkt verschrikkelijk en lijkt marketingtechnisch ook niet de beste optie, maar omgekeerd is de grote vraag: kan Quick-Step nog wel om de eerste Tour-deelname van Jakobsen heen?

Wie weet moet Lefevere omdenken en gewoon beide sprinters meenemen. Laten we echter ook niet vergeten dat de Tour de France nog ver weg is. Erg ver weg. Het is nog lang geen juli.

KBK | Fabio Jakobsen wint met machtige sprint na matig ploegenwerk

Ervaring bij Movistar betaalt zich uit

Bij elkaar opgeteld zijn ze maar liefst tachtig jaar oud, maar Alejandro Valverde en Annemiek van Vleuten deden namens Movistar allebei waar ze goed in zijn: winnen! De 39-jarige Van Vleuten leek het te moeten afleggen tegen sprinter Demi Vollering in de finale van de Omloop, maar Van Vleuten ging kamikaze door de bocht, vocht zich terug en zegevierde!

Op papier had Vollering moeten winnen, net als vorig jaar tijdens Luik-Bastenaken-Luik, maar dit keer overspeelde ze haar hand door in de finale niet meer te willen meewerken en Van Vleuten te tergen. De winst van Van Vleuten moet hierdoor nog zoeter smaken, want ze was bepaald niet onder de indruk van de tactiek van Vollering en kon overwinning 88 vieren.

Het was bijzonder om te zien hoe het Van Vleuten op één of andere manier lukte om snelheid te behouden en zelfs nogmaals te versnellen, precies op het moment waarop Vollering ernaast leek te komen.

Enkele ogenblikken eerder, 1600 kilometer verderop in het zuidwesten van Galicië, liet Valverde nog maar eens zien dat de jaren geen vat op hem krijgen door Michael Woods erop te leggen in een aloude door Movistar uitgevoerde sandwich, met behulp van Ivan Sosa. Valverde wist de Gran Camino dankzij een gedegen tijdrit zelfs op zijn naam te schrijven.

Het is alweer elf jaar geleden dat Valverde er niet in slaagde om een overwinning te boeken en als je zijn dopingschorsing niet meerekent, kom je zelfs tot een reeks van negentien seizoenen. Als Valverde er in Catalonië – om maar eens iets te noemen – opnieuw in slaagt om als eerste over de streep te bollen, verbreekt hij zelfs het record van Davide Rebellin als oudste winnaar van een profkoers.

Wielrennen | Omloop Het Nieuwsblad voor Van Vleuten na lange sprint tegen Vollering

Meer taco’s!

Er zijn niet veel renners toe in staat om mee te zitten in de vlucht van de dag en daarna deel uit te maken van het trio vluchters dat er bijna in slaagt om de favorieten te verrassen. Maar als je Taco van der Hoorn heet, lukt zoiets wel. Dan doe je dat gewoon en kun je er achteraf zelfs om lachen.

De renner van Intermaché-Wanty-Gobert heeft niet alleen een reputatie als de man met één van de beste namen binnen het peloton, maar hij bouwt ook aan een reputatie als vechtjas. Een vechtjas die er nog wel eens vandoor gaat met de hoofdprijs, herinner je je de derde etappe van de vorige Giro d’Italia nog?

De 28-jarige Van der Hoorn was zondag in Kuurne dicht bij een nieuwe verrassing. Hij kwam slechts tweehonderd meter tekort op een dag die was omcirkeld door alle sprinters. Wat het allemaal nog mooier maakt: het was allemaal geen toeval. Nee, Van der Hoorn voerde iets uit wat hij al sinds november in zijn hoofd had zitten toen zijn programma vorm kreeg.

De ene nummer tien is de andere nummer tien niet… zeker niet als je Taco van der Hoorn bent!

Giro d'Italia | Taco van der Hoorn pakt heroïsche etappezege

Waar kijk je?

