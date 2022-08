DSM

In:

Daniek Hengeveld (GT Krush Tunap)

Uit:

Lorena Wiebes (SD Worx)

DSM verliest met het vertrekken van Lorena Wiebes de kip met de gouden eieren. Wiebes was dit seizoen al goed voor zestien zeges voor de ploeg. In totaal won DSM 22 keer. Charlotte Kool zal nu de kopvrouw in de sprints worden. Dat was ze al in de Giro, waar ze drie keer op het podium stond.

Met de jonge Peiffer Georgi en Juliette Labous heeft DSM vrouwen die de komende jaren steeds beter zullen worden en ook nu al sterk presteren. De sterk rijdende Liane Lippert is nog niet voor volgend jaar vastgelegd.

Jumbo-Visma

In:

Uit:

Anouska Koster (Uno-X)

Jumbo-Visma heeft zich nog niet echt geroerd op de transfermarkt. Kopvrouw Marianne Vos blijft tot minstens volgend jaar voor de ploeg rijden. De ploeg verliest met Anouska Koster een sterke vrouw die in vrijwel elke wedstrijd van pas komt. Nederlands kampioene Riejanne Markus rijdt volgend jaar ook zeker voor de ploeg

Liv Xstra

In:

Mavi García (UAE Team ADQ)

Uit:

Liv Xstra Racing versterkt zich komend seizoen met Mavi García. De Spaanse veterane kent een goed seizoen met een derde plaats in de eindklassering van de Giro en een tiende plek in de Tour. Sprintster Rachele Barbieri, derde op het EK, blijft ook bij de ploeg.

SD Worx

In:

Lorena Wiebes (SD Worx)

Uit:

Ashleigh Moolman (AG Insurance NXTGN)

De sterrenformatie van SD Worx wordt volgend jaar uitgebreid met topsprintster Lorena Wiebes. De Europese kampioene en winnares van twee Touretappes komt het team versterken. De komst van Wiebes betekent wat voor Lotte Kopecky. De winnares van de Ronde van Vlaanderen en Strade Bianchi was dit seizoen de aangewezen sprintster voor de ploeg.

Canyon//SRAM

In:

Uit:

Lisa Klein (Trek-Segafredo)

EF Education - Tibco

In:

Uit:

FDJ - Suez - Futuroscope

In:

Loes Adegeest (IBCT)

Gladys Verhulst (Le Col Wahoo)

Uit:

FDJ heeft de ploeg voor komend seizoen al bijna rond. Met Loes Adegeest en Gladys Verhulst hebben ze twee versterkingen aangetrokken. Adegeest kon dit seizoen op de valreep een contract vinden nadat ze de Zwift kampioenschappen won. Nu maakt ze promotie naar een sterk WorldTour team. Met Marta Cavalli, Cecilie Uttrup Ludwig en Grace Brown hebben ze drie vrouwen die wedstrijden kunnen winnen.

Human Powered Health

In:

Uit:

Movistar

In:

Uit:

Team Movistar ziet er in 2023 ongeveer hetzelfde uit als in 2022. Annemiek van Vleuten behoudt Arlenis Sierra als belangrijkste knecht. Ook Emma Norsgaard blijft bij de ploeg en zal hopen om volgend jaar meer progressie te boeken. Iets wat de 23-jarige dit seizoen niet lukte.

Roland Cogeas Edelweiss

In:

Uit:

BikeExchange - Jayco

In:

Letitzia Paternoster (Trek-Segafredo)

Ingvild Gåskjenn (Coop-Hitec)

Uit:

Amanda Spratt (Trek-Segafredo)

Trek-Segafredo

In:

Amanda Spratt (BikeExchange - Jayco)

Gaia Realini (Insolmant-Premac-Vittoria)

Lisa Klein (Canyon//SRAM)

Uit:

Amalie Dideriksen (Uno-X)

Letitzia Paternoster (BikeExchange - Jayco)

Bij Trek-Segafredo gaat er behoorlijk wat veranderen. Na teleurstellende jaren wordt afscheid van Amelie Dideriksen. Ook Letitzia Paternoster trekt weg bij de ploeg. Met Amanda Spratt hebben ze een belangrijke dame in de sprinttrein van wereldkampioene Balsamo te pakken. Ook Lisa Klein kan voor overwinningen zorgen in tijdritten, al lijkt ze zich de laatste jaren met name te focussen op de baan.

Hardrijdster Ellen van Dijk laat zien dat ze onmisbaar is voor de ploeg en heeft twee jaar bijgetekend bij de ploeg.

UAE Team ADQ

In:

Uit:

Mavi García (Liv Xstra)

Maaike Boogaard (AG Insurance NXTGN)

UAE ziet behoorlijk wat sterke namen vertrekken. Mavi García was ondanks haar 38-jarige leeftijd nog steeds de belangrijkste vrouw voor de ploeg in het hooggebergte. Toppers als Marta Bastianelli en Sofia Bertizzolo wachten ook nog op een contract voor volgend jaar.

Uno-X

In:

Amalie Dideriksen (UNO-X)

Anouska Koster (Jumbo-Visma)

Uit:

De Noorse ploeg Uno-X blijft zich versterken. Nadat het dit jaar toetrad tot de WorldTour hebben met Amalie Dideriksen een grote naam aan zich verbonden. Als de Deense haar vorm van 2016, toen ze wereldkampioene werd, weer kan hervinden kan ze voor de ploeg van grote waarde zijn. Met Anouska Koster komt er een renster binnen die zowel in eendagskoersen als etappewedstrijden met de besten mee kan.

AG Insurance NXTGN

In:

Ashleigh Moolman (SD Worx)

Maaike Boogaard (AG Insurance NXTGN)

Marthe Goossens (Multum Accountants)

Mireia Benito (Massi-Tactic)

Uit:

AG Insurance is (nog) geen WorldTour team, maar staat toch op deze lijst. De ploeg van Natascha Knaven wordt ondersteunt door Patrick Lefevere en rijdt volgend jaar met een sterk team. Ashleigh Moolman werd dit seizoen nog bijvoorbeeld derde in de Strade Bianche en reed een sterk voorjaar. De Zuid-Afrikaanse veterane kan daar de jonge talenten als Marthe Goossens ondersteunen. Maaike Boogaard reed een uitstekend seizoen en kan bij deze ploeg vaker als kopvrouw starten.

