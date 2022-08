Wielrennen

Jumbo-Visma

Na een succesvolle Tour met slechts één Nederlandse renner heeft de geel-zwarte brigade besloten om de ploeg een wat meer Nederlands tintje te geven. Met Wilco Kelderman hebben ze een uitstekende kopman voor de kleinere rondes te pakken die ook kan dienen als luxeknecht. Met Dylan van Baarle hebben ze een Nederlander die ze naast Wout van Aert kunnen uitspelen.

Ad

Met het stoppen van Tom Dumoulin, de transfer van Mike Teunissen en het waarschijnlijke vertrek van Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn verliest de ploeg ook sterke mannen.

Vuelta a España La Vuelta | Primoz Roglic kan weer op de weg fietsen sinds zijn opgave in de Tour de France 3 UUR GELEDEN

In:

Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

Tom Gloag (Trinity Racing)

Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe

Jan Tratnik (Bahrain-Victorious

Atilla Valter (Groupama - FDJ)

Uit:

David Dekker

Tom Dumoulin (stopt)

Pascal Eenkhoorn

Chris Harper (BikeExhange - Jayco)

Mike Teunissen (Intermarché-Wanty-Gobert)

UAE Team-Emirates

UAE Team-Emirates houdt zich redelijk stil op de transfermarkt. De ploeg van Tadej Pogacar won dit seizoen al 37 wedstrijden en heeft dus ook weinig versterkingen nodig. Met Tim Wellens hebben ze een renner te pakken met een grote motor die op verschillende plekken inzetbaar is.

In:

Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Uit:

INEOS Grenadiers

Team INEOS ziet een exodus van grote namen. Winnaar van Parijs-Roubax, Dylan van Baarle gaat weg, Richard Carapaz vertrekt en ook Adam Yates lijkt na te denken over een overstap. Met Thymen Arensman hebben ze wel een man te pakken die de komende jaren zal blijven groeien.

In:

Thymen Arensman (Team DSM)

Leo Hayter (Hagens Berman Axeon)

Uit:

Dylan van Baarle (Jumbo-Visma)

Richard Carapaz (EF Education - Easypost)

Eddie Dunbar (BikeExchange - Jayco)

Richie Porte (stopt)

BORA - hansgrohe

BORA - hansgrohe heeft dit seizoen weinig te klagen. De ploeg won de Giro en heeft een sterk team vol goede klimmers. De Duitse ploeg zal weinig moeite hebben met het opvangen van het vertrek van Wilco Kelderman.

In:

Uit:

Felix Grosschartner (niet bevestigd)

Wilco Kelderman (Jumbo-Visma)

Bahrain-Victorious

In:

Rainer Kepplinger (Hrinkow Advarics)

Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert)

Uit:

Intermarché-Wanty-Gobert

De ploeg van Hilaire van der Schueren kent een behoorlijk aantal veranderingen voor het komende seizoen. Sprinters als Alexander Kristoff en Andrea Pasqualon vertrekken. Met Quinten Hermans vertrekt de nummer twee van de afgelopen Luik-Bastenaken-Luik. Met routinier Rui Costa en hardrijder Mike Teunissen hebben ze mooie versterkingen binnen.

In:

Rui Costa (UAE Team-Emirates)

Dries de Pooter (Hagens Berman Axeon)

Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

Uit:

Jan Hirt (Soudal-Quickstep)

Alexander Kristoff (Uno-X)

Andrea Pasqualon (Bahrain-Victorious)

Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck)

Quick-Step Alpha Vinyl

Het team van Patrick Lefevere gaat volgend jaar verder onder de naam Soudal - Quick-Step. Met het aantrekken van Merlier, Hirt en Pedersen is hun selectie bijna compleet. Na het passeren van Mark Cavendish voor de Tour is hij vastbesloten te vertrekken. Het is nog onduidelijk waar hij heen gaat.

In:

Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert)

Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck)

Casper Pedersen (Team DSM)

Uit:

Mark Cavendish

Iljo Keisse (stopt)

Zdenek Stybar

Groupama - FDJ

Groupama - FDJ kent volgend seizoen een piepjonge selectie. De ploeg trok tot dusver alleen maar talenten uit de opleidingsploeg aan. Een kleiner budget lijkt de oorzaak voor deze verjonging te zijn.

In:

Paul Penhoët (Groupama - FDJ U23)

Reuben Thompson (Groupama - FDJ U23)

Uit:

Jacopo Guarneri (Lotto Dstny)

Ramon Sinkeldam (B&B Hotels - KTM)

Cofidis

In:

Uit:

Lotto Soudal

Sponsor Soudal maakt in 2023 de overstap van Lotto naar Quick-Step. De ploeg van Mario Aerts gaat in 2023 verder onder de naam Lotto-Dstny. De ploeg trok een Belgen aan. Ook Pascal Eenkhoorn lijkt op weg te zijn naar deze ploeg. Of dat voldoende is om het verlies van Tim Wellens en de stoppende Philippe Gilbert op te vangen is onduidelijk.

In:

Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma)

Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ)

Arjen Livyns (Bingoal-Pauwels Sauces)

Matthijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauces)

Lennert Van Eetvelt (Lotto Soudal U23)

Uit:

Steff Crass (TotalEnergies)

Philippe Gilbert (stopt)

Tim Wellens (UAE Team - Emirates)

AG2R Citroën

In:

Alex Baudin (Tudor)

Valentin Retailleau (AG2R Citroën U23)

Uit:

Trek - Segafredo

De ploeg van Bauke Mollema ziet er in 2023 in grote lijnen hetzelfde uit als dit jaar. Kopmannen Jasper Stuyven en Mads Pedersen blijven net als Mollema bij de ploeg. Buiten Thibau Nys is het onduidelijk wie er nog meer bij de ploeg komen.

In:

Thibau Nys (Baloise Trek Lions)

Uit:

BikeExchange - Jayco

BikeExchange is al druk bezig geweest op de transfermarkt. De Australische ploeg trok een aantal jonge Australiërs aan en de meer ervaren Chris Harper. Elmar Reinders, dit seizoen sterk rijdend in het semi-profpeloton, heeft een profcontact verdiend bij een World-Tour team

In:

Eddie Dunbar (INEOS Grenadiers)

Felix Engelhardt (Tiro)

Chris Harper (Jumbo-Visma)

Rudy Porter (Trinity Racing)

Blake Quick (Trinity Racing)

Elmar Reinders (Riwal)

Filipo Zana (Bardiani-CSF)

Uit:

Sam Bewley (stopt)

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Movistar

In:

Ivan Romeo (Hagens Berman Axeon)

Uit:

Alejandro Valverde (stopt)

Israel - Premier Tech

In:

Marco Frigo (Israel Cycling Academy)

Derek Gee (Israel Cycling Academy)

Mason Hollyman (Israel Cycling Academy)

Uit:

DSM

DSM ziet dit jaar een exodus aan sterke renners uit hun ploeg. Thymen Arensman, Cees Bol en Søren Kragh Andersen zijn allen steunpilaren voor de ploeg. Hoewel kopman Romain Bardet blijft, zal de ploeg van Iwan Spekenbrink op zoek moeten gaan naar versterkingen om volgend seizoen niet in te storten.

In:

Oscar Onley (DSM Development)

Max Poole (DSM Development)

Hannes Wilksch (DSM Development)

Uit:

Thymen Arensman (INEOS Grenadiers)

Cees Bol (B&B Hotels-KTM)

Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck)

Casper Pedersen (Soudal-Quick-Step)

EF Education - Easypost

In:

Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

Jefferson Cepeda (Drone Hopper-Androni-Giocattoli)

Andrea Piccolo (Drone Hoper-Androni-Giocattoli)

Uit:

Astana

Astana in 2022 is een treurig gezicht. De ooit zo sterk rijdende blauwe ploeg is in weinig wedstrijden van voren te zien. De geldproblemen die de ploeg al sinds het begin van het seizoen teisteren zijn ook terug te zien in het transferbeleid. Afgezien van Harold Lopez uit eigen stal, komt tot dusver geen enkele nieuwe renner naar Kazachstan toe.

In:

Harold Martin Lopez (Astana Development)

Uit:

Vincenzo Nibali (stopt)

WAAR KIJK JE?

Het hele wielerseizoen is ook in 2023 van begin tot eind live te zien op Eurosport. Met discovery+ kijk je alle wedstrijden reclamevrij live en on-demand.

Wielrennen Ronde van Polen | Arensman blijft koel na eerste profzege: "Ik had niet mijn allerbeste dag" 4 UUR GELEDEN