Vroeg aanvallen in de Amstel Gold Race van 2019, in geslagen positie komen en dan toch nog winnen. Het kan alleen Van der Poel overkomen. Inmiddels is deze zege misschien wel zijn meest legendarische. Hij schreef zelf het succesverhaal door niet na te denken, maar er gewoon vol voor te gaan.

Lange verbazingwekkende solo

Ad

Daar tegenover staat Kuurne-Brussel-Kuurne vorig jaar. Van der Poel had een topdag, koos voor een lange verbazingwekkende solo, maar kon het uiteindelijk niet afmaken. "Als ik die dag slimmer had gereden, dan had ik misschien gewonnen. Het niveau ligt tegenwoordig zo hoog dat het bijna onmogelijk is om dom te koersen. Dat wordt afgestraft", vertelde hij tijdens een reportage van Sporza rondom Parijs-Roubaix.

Wielrennen Wielrennen | Tadej Pogacar maakt zich geen zorgen over Luik na 'mindere' Waalse Pijl EEN UUR GELEDEN

"Als ik over tien jaar nog koers, sla ik mezelf misschien wel voor de kop dat ik mee heb gedaan met de nieuwe generatie om van heel ver te koersen. Het is wel een leuke manier, zeker niet saai. Maar het gaat steeds meer om de erelijst. Ik besef dat zulke acties, mij soms de zege kosten", vervolgt hij om eraan toe te voegen dat het hem ook mooie dingen heeft gebracht. "Ik had waarschijnlijk andere koersen niet gewonnen als ik slim had gekoerst."

Amstel Gold Race | Fenomenale Van der Poel wint vanuit kansloze positie editie van 2019

Vorm

In Parijs-Roubaix had de 27-jarige Nederlander niet de vorm zoals twee weken eerder tijdens de Ronde van Vlaanderen. Desondanks was hij tevreden met zijn top-10-klassering. Winst in de Franse klassieker blijft op zijn verlanglijst staan.

Van der Poel: "Ik hoop hier ooit te winnen, maar er wint altijd maar één. Aan het einde van mijn carrière zullen er ook een paar koersen zijn die ik niet heb gewonnen."

Wedstrijdschema

Slim koersen slaat bij Van der Poel ook op zijn wedstrijdschema. De Nederlander stond bijna de hele winter aan de kant met een rugblessure waardoor hij nauwelijks kon crossen in het veld. Van der Poel nam gedwongen rust en leefde eens niet van koers naar koers.

Deze aanpak laat hem inzien dat het ook anders kan. "De voorbije jaren reed ik vooral wedstrijden, had ik weinig trainingsperiodes. Daar stond ik ook achter. Maar nu merk ik dat af en toe rust goed kan uitpakken. Ik ben mentaal frisser. Het afzien gaat weer wat gemakkelijker."

Ronde van Vlaanderen | Samenvatting van de zinderende zegetocht van Van der Poel

Giro d'Italia

Nu het klassieke seizoen voor Van der Poel voorbij is, richt hij zich op de Giro d'Italia. "Er is een goede kans om aan het begin de roze trui te pakken. Zo'n mogelijkheid heb je niet altijd in een grote ronde, dus daar ga ik voor."

Het is echter niet zijn hoofddoel. "Ik wil mooie dingen laten zien in de Giro en daarna in de Tour de France. Vervolgens focus ik mij op het WK."

Waar kijk je?





Alle grote koersen zijn live te zien bij Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Parijs - Roubaix Parijs-Roubaix | Van Baarle zorgt voor achtbaan aan emoties in ploegwagen Ineos 3 UUR GELEDEN