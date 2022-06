Wielrennen

Ronde van Zwitserland

Vanaf 15:35 uur is zowel op Eurosport 1 als op discovery+ de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland te zien. Het wordt wederom een dag voor de sterke sprinters en de puncheurs. Op 24 kilometer van de streep ligt namelijk een klim van bijna vier kilometer lang met een stijgingspercentage van 8,5%. Hier kan wel eens de beslissing van de dag vallen.

Peter Sagan liet gisteren eindelijk weer eens iets van zijn oude vorm zien en zal vandaag opnieuw willen toeslaan. Er is echter concurrentie genoeg met Michael Matthews, Alexander Kristoff en Matteo Trentin. Aan sprinters is er geen gebrek deze Ronde van Zwitserland, maar ook een type als Pidcock of Evenepoel kan vandaag winnen.

Klassementsleider Stephen Williams hoeft zich in principe geen zorgen te maken vandaag, maar toch zal de Brit op moeten letten. Zijn voorsprong op Kron en Leknessund bedraagt slechts enkele seconden en dus zal Williams scherp moeten zijn op de laatste klim.

Ronde van Zwitserland | Sagan sprint in derde etappe naar eerste ritzege van het seizoen

Ronde van Slovenië

Vanaf 14:30 uur is de eerste etappe van de Ronde van Slovenië live te zien op discovery+. Tadej Pogacar gebruikt de koers in zijn thuisland als laatste voorbereiding op de Tour de France en is uiteraard topfavoriet.

Pogacar kan vandaag meteen aan de bank, want de eerste etappe is niet mals. Er staan twee beklimmingen van de tweede categorie op het programma en er is een col van de derde categorie. Met name de eerste klim is met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,8% zwaar. De finish ligt op een plateau 15 kilometer van de top van de laatste klim.

Ronde van België

Vanaf 14:45 uur gaat ook de Ronde van België van start. Om deze koers te winnen moet je normaal gesproken een veelzijdige renner zijn en dus zijn de favorieten vooral Belgische klassieke renners die ook met de tijdritfiets overweg kunnen. Houd Victor Campenaerts, Yves Lampaert en Tim Wellens goed in de gaten.

Deze openingsrit begint vlak, maar trekt uiteindelijk in de richting van de Vlaamse Ardennen. Er zijn elementen van de Ronde van Vlaanderen opgenomen en dus is het lastig te voorspellen hoe deze heuveletappe precies gaat verlopen.

