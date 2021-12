Dumoulin deed aan het begin van het vorige seizoen een stapje terug uit het professionele wielrennen. Hij liet zijn toekomstplannen open en sloot een definitief einde van zijn carrière niet uit. De Limburger besloot toch terug te keren in het peloton en zette zijn zinnen op de olympische tijdrit in Tokio. In Tokio liet hij met een zilveren medaille zien dat hij nog steeds met de beste renners mee kon.

Tokyo 2020 | Tom Dumoulin winnaar van het zilver op de tijdrit

Na het winnen van zijn zilveren medaille deelde hij mee dat hij actief zou blijven als wielrenner. Een valpartij in een training zette een streep door het najaar van de 31-jarige.

sabbatical. “Het begon dramatisch, maar ik zie dit als een heel vet, superleerzaam jaar. Ik zat met mezelf in de knoop, maar toen heb ik die deur geopend die ik lang gesloten heb gehouden”, liet hij in een interview in Dumoulin kijkt positief terug op zijn. “Het begon dramatisch, maar ik zie dit als een heel vet, superleerzaam jaar. Ik zat met mezelf in de knoop, maar toen heb ik die deur geopend die ik lang gesloten heb gehouden”, liet hij in een interview in De Telegraaf weten.

Door te uiten dat ik met veel twijfels rondliep leerde ik pas echt hoe ik in het leven wilde staan als mens en wielrenner.

Grote ronde

Grote rondes reed Dumoulin in 2021 niet. Voor 2022 heeft hij wel weer klassementsambities vertelde de renner in een interview aan de Telegraaf. “We hebben er de afgelopen maanden in de ploeg over gesproken. Ik vind het rijden van een klassement heel bijzonder. Dat is de ultieme uitdaging, het summum van het wielrennen.”

Dumoulin, die in 2017 nog de Giro d’Italia won, heeft nog niet laten weten welke ronde hij gaat rijden.

