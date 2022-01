Weinig koersen

De laatste keer dat Dumoulin van start ging in de Amstel Gold Race was in 2016 en de voorjaarsklassieker door de Limburgse heuvels zal ook zijn enige zijn. Wat verder opvalt aan het programma van Dumoulin is dat hij 'slechts' vijftien koersdagen gaat maken in voorbereiding op de Giro, wat de klapper moet gaan worden voor de kopman van Jumbo-Visma dit seizoen.

De Limburger begint zijn seizoen met de UAE Tour eind februari, gevolgd door de Strade Bianche begin maart. Aan het einde van maart rijdt Dumoulin in de vorm van de Ronde van Catalonië zijn laatste meerdaagse koers, waarna hij op 10 april dus zijn opwachting maakt in de Gold Race.

Geen probleem

Dumoulin ziet zelf weinig problemen met zijn relatief kleine programma. "Ik reageer heel goed op een hoogtestage, beter dan op veel koersen. Maar ik heb ook de combinatie nodig. Die zit dus ook in het programma. Niet te veel, maar zeker ook niet te weinig."

Succes Olympische Spelen

In interviews na de Spelen liet Dumoulin weten zich weer op het klassement van de grote rondes te willen richten. Veel kenners dachten dat hij na zijn comeback misschien meer voor dagsuccessen en klassiekers zou gaan, maar dat bleek niet het geval.

Wel ziet Dumoulin graag dat Jumbo-Visma een andere kopman met hem meestuurt naar een grote ronde. Dumoulin vertelde onder andere dat hij het niet ziet zitten om de enige troefkaart te zijn, waardoor alle verwachtingen en druk op zijn schouders terechtkomen.

Keuze Giro

Dat Tom Dumoulin voor de Giro kiest , is niet onlogisch. De renner boekte zijn grootste successen in Italië. Dumoulin won in 2017 de Giro door Nairo Quintana en Vincenzo Nibali in de afsluitende tijdrit op grote achterstand te rijden. Daarmee werd hij de eerste Nederlander die de Ronde van Italië wist te winnen.

Zijn laatste deelname aan de Ronde van Italië was een minder groot succes. Drie jaar geleden ging Dumoulin al in de zesde etappe hard onderuit en moest hij de koers helaas vroegtijdig verlaten.

