Wielrennen

Het vertrek van Groenewegen komt als een verrassing, maar is wel te begrijpen. De focus van de zwart-gele ploeg is de afgelopen jaren steeds meer richting de grote rondes gegaan. En met een renner als Wout van Aert in het arsenaal is het lastig om als pure sprinter een hoofdrol op te eisen. Tegelijkertijd is er bij Team BikeExchange ruimte voor talent. Afgelopen seizoen vielen de resultaten van de Australische ploeg tegen. Michael Matthews werd toen gehaald als uithangbord, maar de overwinningen bleven uit.

Groenewegen moet hier nu verandering in brengen en met een contract van drie jaar is er genoeg tijd om aan de sprinttrein van de Nederlander te werken. Het feit dat Jumbo-Visma graag meewerkte aan de overstap van Groenewegen laat blijken dat dit voor alle partijen de juiste keuze is.

"We hebben geen moment getwijfeld toen duidelijk werd dat wij Dylan Groenewegen naar Team BikeExchange-Jayco konden halen. Ik wil graag Richard Plugge en Team Jumbo-Visma bedanken voor de samenwerking om deze transfer een zo makkelijk mogelijk te laten verlopen", aldus Brent Copeland, Team BikeExchange-Jayco algemeen directeur.

Ook Groenewegen is, uiteraard, zeer tevreden met deze overstap: "Ten eerste wil ik Team Jumbo-Visma en alle medewerkers en renners bedanken voor de afgelopen zes jaar. We samen fantastische resultaten behaald en daar zal ik altijd dankbaar voor zijn. Het is nu tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven en in mijn professionele carrière. Ik ben er van overtuigd dat de overstap naar Team BikeExchange-Jayco de juiste stap is op het juiste moment om weer voor overwinningen te kunnen gaan. Sinds het moment dat ik met Brent (Copeland) en de technische staf in contact kwam had ik het gevoel dat dit een geweldige kans is voor mij. Ik heb er zin in om voor de belangrijke wedstrijden en resultaten te strijden."

