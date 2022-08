Wielrennen

Na vier jaar bij Bahrein - Victorious houdt Dylan Teuns het voor gezien. De Belg was einde contract en er gaan geluiden rond dat hij de overstap zou gaan maken naar Israel Premier Tech. Omdat er ook geen races op het programma staan voor Teuns bij Bahrain - Victorious lijkt het er op dat ze tot de conclusie zijn gekomen er een einde aan te breien.

Enkele minuten later maakte de Israëlische ploeg ook officieel bekend dat Teuns per direct de ploeg versterkt. De tweevoudige Tour de France etappewinaar kan daardoor direct aan de slag voor zijn nieuwe werkgever waar juist een plekje vrij was gekomen. Guy Sagiv stopt namelijk vroegtijdig met dit seizoen 'om zich op andere projecten te richten'.

