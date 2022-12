Tijdens het trainingskamp van zijn ploeg UAE in Alicante sprak Pogacar uitgebreid met de pers. Hierop kwam ook zijn afgelopen seizoen aan bod. Een jaar waar hij trots op is. Terecht, Pogacar won immers onder andere de UAE Tour, de Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Lombardije.

Ook behaalde hij ereplaatsen in Milaan - San Remo en de Ronde van Vlaanderen. Tijdens de Tour de France werd hij tweede in het eindklassement achter Jonas Vingegaard, won drie etappes en de witte trui. "Een beter seizoen kun je je bijna niet voorstellen. Het was een geweldig jaar, met veel successen voor het team en mooie momenten voor mij."

Ad

Ronde van Lombardije | Tadej Pogacar wint voor tweede jaar op rij, Mas moet hoofd buigen in sprint

Wielrennen Wielrennen | Mark Cavendish is dicht bij overgang naar Amerikaans Human Powered Health 3 UUR GELEDEN

Revelatie Ayuso

Als hij kijkt naar zijn ploeg, noemt hij vooral de twintigjarige Juan Ayuso als revelatie. De Spanjaard eindigde als derde in de Vuelta. De twee zouden elkaar dus wel eens in de weg kunnen zitten bij een grote ronde. "Ik zie dit niet als een probleem. Wij begrijpen elkaar. Bovendien kun je niet altijd goed zijn. Wanneer ik het laat zitten in de Tour, kan hij ervoor gaan."

Ook wanneer Ayuso nog beter wordt, juicht Pogacar dit alleen maar toe. "Hij is een van de grootste machines die je ooit hebt gezien in de wielersport. Hij is erg getalenteerd en super sterk. In de Vuelta hebben we al gezien dat hij tot grootse dingen in staat is. In de toekomst moeten we misschien gaan praten over wie welke koersen rijdt en in welke rol. Dat vind ik alleen maar goed. We zijn allemaal hier om als ploeg verder te komen en zoveel mogelijk te winnen. Wie de zeges pakt dat doet er niet toe."

Evenepoel

Ook Vueltawinnaar Remco Evenepoel kwam tijdens het gesprek aan bod. Pogacar heeft voor hem lovende woorden. "Hij heeft een fenomenaal jaar achter de rug. Wanneer je in een seizoen zowel de Vuelta kunt winnen als wereldkampioen kunt worden, dan kun je ook gaan voor het geel in de Tour."

Pogacar maakt zich echter geen zorgen over de toenemende concurrentie. "Wanneer ik volgend jaar de Tour niet win, dan probeer ik het het jaar daarna opnieuw. Ik blijf het proberen tot ik tenminste nog één keer heb gewonnen."

Tour de France | Onderling respect tussen Pogacar en Vingegaard na strijd op de Peyragudes

Waar kijk je?

Het complete wielerseizoen 2023 van de Ronde van Vlaanderen tot en met de Tour de France kijk je live op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Wielrennen Wielrennen | "Giro komt waarschijnlijk te vroeg voor mij" - Primoz Roglic nog altijd herstellende 6 UUR GELEDEN