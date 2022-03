Wielrennen | “Een gelukkige renner kan rap zijn, een boze nóg sneller” - ontmoet Treks psycholoog

“Het krijgen van een burn-out is een van de gevaarlijkste risico’s die een atleet kan lopen”, zegt sportpsychologe Elisabetta Borgia van Trek-Segafredo. Borgia werd in november vorig jaar aangenomen door de World Tour ploeg om de mannen en vrouwen te begeleiden. Ze is niet alleen psychologe en moeder van twee kinderen, maar heeft ook zeventien jaar ervaring als wielrenster. Bovendien heeft ze twee Italiaanse nationale titels bij het veldrijden op haar naam staan.

Borgia heeft de perfecte achtergrond om de druk, die de atleten onder haar hoede ervaren, te begrijpen en op juiste waarde te schatten. Niet alleen kan zij de renners behandelen als patiënten en ze steunen als topsporters, maar ze is ook beter in staat de renners te zien als mensen, met levens en interesses buiten de bubbel van het wielrennen.

Gewone mensen

“Sportmannen en -vrouwen zijn gewone mensen, met familie en vrienden,” zegt ze in de nieuwste aflevering van The Cycling Show, die nu te bekijken is op discovery+. “Het is niet makkelijk om deze werelden te scheiden. We zijn gedachten, we zijn emoties en we zijn gedragingen,” voegt ze eraan toe. In dat opzicht vertegenwoordigt Borgia’s aanstelling vooruitgang op een fundamenteel niveau.

“Er heeft een grote verandering plaatsgevonden in de wielersport, in de sport en in de maatschappij in het algemeen. Vijf of tien jaar geleden was er een groot vooroordeel dat psychologen alleen voor boze mensen waren, voor gekke mensen. Nu is het bijna trendy.”

Het weerspiegelt ook mindere welkome, externe veranderingen in de sport die de afgelopen tien jaar tot stand zijn gekomen, met toegenomen media-aandacht en verwachtingen van renners om niet alleen als topsporter te leveren, maar ook als persoon daarbuiten.

Uitputting

“In het verleden ging het bij prestaties vooral om fysieke en fysiologische aspecten,” zegt ze. Alle concentratie lag op trainingsmethoden en herstelmethoden. Nu is het bekend dat het leven van een renner wat complexer is geworden. Het gaat niet alleen om prestaties, maar ook om media-aspecten, sociale aspecten. Winnen is nu niet meer genoeg. Je moet een karakter zijn.”

“Een mentale, emotionele en fysieke uitputting”, zo definieert Borgia de aandoening van een burn-out. Er is steeds meer begrip voor deze problematiek binnen de wielersport, waarbij spraakmakende gevallen zoals Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) – die vorig jaar na een korte afwezigheid gelukkig terugkeerde in de sport – helpen om het bewustzijn te verbreden.

“Veel grote renners, grote kampioenen, hebben zich uitgesproken over geestelijke gezondheidsproblemen”, vertelt Borgia. “Er is een nauw verband tussen de geestelijke gezondheidsproblemen en wielrennen vanuit het oogpunt van prestaties.”

Burn-out

Hoewel Borgia over de nodige vaardigheden beschikt om renners te helpen met een burn-out, bestaat haar dagelijkse werk vooral uit het voortdurend managen van het emotionele welzijn van de renners. In de praktijk betekent dit dat ze de renners bijna constant in de gaten moet houden - wat een beetje als tv-programma Big Brother klinkt, maar het is duidelijk te verkiezen boven het alternatief. “Met het performance team proberen we elke renner te volgen, bijna live, om dit soort problemen te voorkomen, om hen te helpen een balans te vinden”, legt de sportpsychologe uit.

Uiteindelijk is het belangrijkste onderdeel ‘effectieve communicatie’ tussen alle delen van het team. “Ik gebruik videogesprekken of Whatsapp. Elke twee weken heb ik een meeting met het performance team om elke renner te volgen vanuit de oogpunten training, voeding en gezondheid. We hebben een goed overzicht. Als dat eenvoudig klinkt, is dat het niet.”

“Een blije renner kan een snelle renner zijn, maar een boze renner kan sneller zijn, als ze extra vastberadenheid hebben. We moeten omgaan met de verschillende emoties, en we moeten begrijpen wat de juiste hoeveelheid is om het beste niveau te behalen voor de renner.”

Succes

Aandacht voor persoonlijke behoeften helpt renners alleen maar bij hun professionele inspanningen, waardoor ze uiteindelijk meer kans maken om wielerwedstrijden te winnen. Dat is echter niet hoe Borgia hun succes meet.

Het gaat er eerder om of rijders al dan niet in staat zijn geweest om zo goed mogelijk te presteren, zonder zichzelf daarbij te schaden, en zich aan het einde van de dag goed in hun vel kunnen voelen.

“Voor mij is succes het bereiken van het prestatiedoel dat we vroeg in het seizoen hebben gesteld,” zegt ze. “Zeker, iedereen wil graag winnen, maar er kan er maar één winnen. Als je 100 procent hebt gegeven mag je nergens over klagen.”

