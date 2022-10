Wielrennen

Kelderman heeft zich, ondanks het magere jaar 2022, in grote ronden natuurlijk al bewezen. Zo eindigde hij vorig jaar als vijfde in de Tour de France. Een jaar eerder werd hij derde in de Giro d'Italia nadat hij lange tijd de roze leiderstrui droeg. In 2017 werd hij vierde in het eindklassement van de Vuelta.

Een veelwinnaar is hij niet. Zijn laatste overwinning dateert van 2015, toen hij in Emmen nationaal kampioen tijdrijden werd.

Overstap

Deze winter maakt Kelderman de overstap van Bora-Hansgrohe naar Jumbo-Visma, nadat hij zes jaar geleden was vertrokken bij de toenmalige voorganger LottoNL-Jumbo. Zeeman is blij dat de Nederlander weer terug is. Hij wil zijn enorme potentie benutten.

"We gaan hem grondig analyseren zodat we kunnen bepalen hoe en op welke manier we hem kunnen verbeteren", zegt de ploegleider. "Als dat lukt, dan is Wilco één van de allerbeste ronderenners ter wereld. We hebben daarom hoge verwachtingen van hem."

Tijd

Zeeman wil Kelderman, die naast successen ook een aantal dieptepunten beleefde door flinke valpartijen en blessures, vooral tijd geven. "We weten dat hij talent heeft en dat moeten we zo goed mogelijk benutten. Hij moet daarvoor eerst een stap terugzetten naar de basis. Geleidelijk zal zijn rol binnen de ploeg groeien."

"Twee jaar geleden heeft Kelderman veel pech gehad. Dat heeft zijn voorbereiding op het afgelopen seizoen flink verstoord. We gaan ons best doen om hem weer terug te krijgen aan de wereldtop."

Goed genoeg

Vorige week gaf Kelderman in gesprek met In de Leiderstrui al zijn ambities prijs voor het nieuwe seizoen. "Ik wil het beste uit mezelf halen. Bij een ploeg met alle faciliteiten moet dat lukken. Ik hoop dat ik in grote rondes mijn eigen ding kan doen, maar er zijn nog meer sterke jongens. Het zal dus een beetje voor anderen worden en af en toe voor mezelf."

"Je kunt wel zeggen: ik wil dit, ik wil dat, maar je moet je benen laten spreken. Ik moet eerst laten zien dat ik goed genoeg ben."

