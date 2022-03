Wielrennen

Parcours

Om 12:15 uur klinkt het startschot in Roeselare. De renners beginnen aan een race van 183,9 kilometer om tussen 16:30 en 17:00 uur aan te komen in Waregem. Het begin van de koers is rustig, maar na een kilometer of 60 doemen de eerste beklimmingen op en gaat de wedstrijd echt beginnen.

In totaal telt de koers dertien klimmetjes en zijn er vijf kasseienstroken die de renners moeten bedwingen. Vanaf kilometer 60 moet er zeer regelmatig geklommen worden en is er eigenlijk geen enkel moment meer dat het peloton rust krijgt.

Op acht kilometer van de streep ligt de laatste klim van de dag. Dit jaar is dat de Holstraat. Andere beklimmingen die dit jaar op het programma staan zijn onder andere de Nokereberg en de Nieuwe Kwaremont.

Favorieten

Omdat de renners de laatste 100 kilometer van Dwars door Vlaanderen en spervuur aan klimmetjes en kasseienstroken voor hun kiezen krijgen, is de koers vaak te zwaar voor de pure sprinters. Het is echter ook weer niet een dusdanig slopend parcours dat mannen met een goed eindschot kansloos zijn. We zijn voor de favorieten dus op zoek naar een sterke renner, met een goede eindsprint.

Bij deze omschrijving schiet bij veel mensen waarschijnlijk meteen de naam Mathieu van der Poel door het hoofd en dat is terecht. Van der Poel won Dwars door Vlaanderen in 2019 al en is ook dit jaar topfavoriet. Een andere sterke sprinter die hoog wordt aangeslagen, is voormalig wereldkampioen Mads Pedersen.

De kans is het grootst dat de winnaar komt uit een groepje sterke renners dat gezamenlijk richting Waregem gaat. De vorige keer dat Dwars door Vlaanderen werd verreden verliep het echter heel anders. Dylan van Baarle ging er op 50 kilometer van de streep solo vandoor en werd niet meer teruggezien tot hij gefinisht was.

Pogacar

Het is dus ook mogelijk dat een sterke renner met tijdrijderscapaciteiten met de handen in de lucht mag morgen. Let daarom ook op mannen als Søren Kragh Andersen, Anthony Turgis, Victor Campenaerts en titelverdediger Dylan van Baarle.

Als outsiders moet er rekening worden gehouden met sterke sprinters als Jasper Philipsen, Giacomo Nizzolo en Oliver Naessen. Als joker moet er ook altijd gekeken worden naar naar Tadej Pogacar. Het parcours lijkt niet op zijn lijf geschreven te zijn, maar het zou niet de eerste keer zijn dat de Sloveen iets verrassends uit de hoge hoed tovert. Bovendien beschikt ook de tweevoudig Tour de France winnaar over een sterke eindsprint.

Waar kijk je?

Dwars door Vlaanderen is, net als alle grote wielerwedstrijden, live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

