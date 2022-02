Wielrennen

Parcours van de Omloop

Het startschot van de Omloop het Nieuwsblad wordt zaterdag om 11:00 uur gegeven in Merelbeke. De renners weten op dat moment dat ze 204 kilometer voor de wielen hebben. Onderweg zijn er dertien beklimmingen, waarvan de Muur van Geraardsbergen de beruchtste is. Ook zijn er zeven kasseienstroken die de renners moeten zien te overleven.

Een makkelijke koers zal het dus zeker niet worden, want al ver voor de finale staan er veel zware klimmetjes op het programma. De grootste schifting zal al gemaakt zijn als het peloton richting de Muur Van Geraardsbergen gaat. De Muur is niet de langste klim, maar de kasseien maken hem extra zwaar en wat te denken van het stijgingspercentage dat af en toe de grens van 20% passeert.

Niet lang daarna krijgen de renners ook nog de Bosberg voor hun kiezen. De renners die er op dat moment nog bij zitten maken een goede kans om op de overwinning, met name als je beschikt over een goed eindschot. Het peloton gaat na de Bosberg in de richting van finishplaats Ninove en het zwaarste gedeelte zit er op dat moment op. De man met de beste sprint in de benen van het overgebleven groepje zal zich op dit moment rijk rekenen.

De finish vindt waarschijnlijk tussen 16:00 uur en 16:30 uur plaats.

Favorieten

We zoeken dus een explosieve renner die ook goed korte, steile klimmetjes kan overleven. De eerste renner aan wie de meeste mensen zullen denken, is dan natuurlijk Wout van Aert. De Vlaming van Jumbo-Visma is dan ook de grote favoriet voor de overwinning in Ninove.

De rest van het peloton zal een plannetje moeten bedenken om de klasbak van Jumbo-Visma af te troeven, want weinigen zullen met hem naar de streep willen. Wellicht dat de leden van de Quick Step wolfpack beurtelings aanvalspogingen zullen doen om Van Aert uit te dagen het gat dicht te rijden en zo te vermoeien.

Met Kasper Asgreen, Yves Lampaert en Florian Senechal heeft de Belgische formatie absoluut de juiste mannen aan de start om een dergelijke tactiek te hanteren. Deze drie behoren dan ook allemaal tot de outsiders. De vraag is of ze er alle drie nog bijzitten na de Muur en de Bosberg.

Iemand die over soortgelijke specialiteiten beschikt als Wout van Aert is Tom Pidcock en ook Sonny Colbrelli kan dit. Jasper Stuyven moet, als winnaar van twee jaar geleden natuurlijk ook in de gaten gehouden worden. Titelverdediger Davide Ballerini staat dit jaar niet aan de start van de Omloop.

Parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne

Het parcours van de KBK is aan het einde een stuk vlakker dan dat van de Omloop. De koers eindigt dan ook regelmatig in een massasprint. In het verleden wonnen hier mannen als Tom Boonen, Mark Cavendish, Peter Sagan, Dylan Groenewegen, Mads Pedersen en natuurlijk onze eigen Bobbie Traksel. De laatste jaren waren aanvallers een aantal keer succesvol, maar nog altijd is een sprint met een grote groep het meest waarschijnlijke scenario.

De start is, zoals de naam van de koers al doet vermoeden, in Kuurne. Iets na 12:00 uur worden de renners bij het Hippodroom weggeschoten om 195 kilometer later terug te keren in de stad voor de finish. Onderweg zijn er dertien beklimmingen, maar de laatste 50 kilometer is grotendeels vlak of loopt zelfs licht naar beneden. Hierdoor kunnen sprinters soms terugkeren in het peloton, als ze het eerder in de wedstrijd lastig hadden.

Het is dus de vraag wat het plan van de groep koplopers is na de laatste beklimmingen. Als deze sterk genoeg is om door te rijden en de sprinters achter zich te laten, zullen ze dat zeker niet laten. Het kan natuurlijk ook dat er ploeggenoten van kopmannen in de groep voorin zitten en de opdracht krijgen om het tempo te drukken. In dat geval zou een aanvaller zijn geluk kunnen beproeven met een late uitval.

De finish vindt waarschijnlijk tussen 16:45 uur en 17:15 uur plaats.

Favorieten

Voor Kuurne-Brussel-Kuurne zijn automatisch de grote sprinters favoriet. Dat zijn dit jaar vooral Fabio Jakobsen en Caleb Ewan. Jakobsen liet dit seizoen al meerdere keren zien in bloedvorm te zijn en ook Caleb Ewan won zijn wedstrijdjes al. Tim Merlier is een andere sprinter die weet wat het is om een massasprint te winnen.

Een ander soort type renner dat kan winnen is de aanvaller met eindschot. Jasper Stuyven, Tom Pidcock, Mike Teunissen, Sonny Colbrelli en Peter Sagan zijn mannen die kunnen winnen als er een kleiner groepje naar de finish gaat. Een andere kans die zij hebben is een late aanval plaatsen, terwijl de sprinters misschien niet meer over hun volledige ploeg kunnen beschikken.

Hoe dan ook wordt het een boeiend gevecht tussen aanvallers en sprinters. Quick Step heeft bij uitstek de ploeg om op allebei de manieren te winnen en dus zullen veel ogen gericht zijn op de blauwwitte ploeg van Patrick Lefevere. Net als bij de Omloop het Nieuwsblad is de titelverdediger er dit jaar niet bij. Mads Pedersen staat niet op de startlijst.

Waar kijk je?

Het Vlaamse openingsweekend kijk je, net als de rest van het wielerseizoen, live op Eurosport of zonder reclame via discovery+.

