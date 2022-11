Wielrennen

Tijdens het verkennen van de individuele tijdrit van de Dauphiné in 2019 kwam Froome hard ten val tegen een muur. De viervoudig Tourwinnaar brak onder andere zijn dijbeen en elleboog en moest vrezen voor zijn carrière. Een lange revalidatie volgde. Froome zit inmiddels weer op de fiets, maar resultaten blijven vooralsnog uit.

Strijden

Waar anderen de handdoek in de ring zouden gooien, blijft Froome strijden om terug op niveau te komen. "Ik houd van de sport en het proces om alles te geven. Uiteindelijk wil ik nog steeds het beste in mijzelf naar boven halen", zegt Froome in gesprek met CyclingNews.

"Sinds mijn crash is het bijna alsof ik weer een neo-prof ben. Het is zeker niet gemakkelijk geweest de afgelopen drie jaar. Ik heb veel uitdagingen moeten overwinnen. Maar ik mis geen enkele motivatie of enige wil om ervoor te gaan. Ik ben bereid om zo hard te trainen als mogelijk is."

Kleine stappen

Froome heeft een vijfde Tourwinst nog niet uit zijn hoofd gezet, maar beseft dat hij kleine stappen vooruit moet zetten. "Voordat ik mij weer op een algemeen klassement kan richten, moet ik eerst andere kleinere doelen behalen. Zoals een goed resultaat in een ronde van een week. Maar belangrijker nog is dat ik een langere periode kan fietsen zonder blessures of ziektes."

Dit lukte niet in het afgelopen seizoen. "Ik wilde in mijn beste vorm naar de Vuelta. De Tour was een springplank. In de voorbereiding en door de Tour heen begon ik me weer meer mezelf te voelen, alsof ik op de goede weg zat. En toen kreeg ik corona en moest ik de ronde verlaten. Omdat ik astmatisch ben, heeft het mij goed geraakt. De rest van het seizoen kon ik vergeten."

Positief blijven

Froome haalde nog wel de finish van de Vuelta in Madrid, maar kon zich geen enkele keer onderscheiden. Desondanks blijft hij positief. "Dit was het eerste seizoen dat ik geen klachten meer heb gehad van mijn crash in 2019. Ik heb daardoor in het eerste deel van het jaar grote stappen vooruit gezet. Volgend seizoen ga ik verder met waar ik was gebleven voordat ik corona kreeg."

