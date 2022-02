Nadat de Colombiaan in zijn thuisland tegen een bus aangefietst was, lag hij zwaargewond is het ziekenhuis. Een gebroken knieschijf, twee geperforeerde longen, een gebroken dijbeen, verschillende gebroken nekwervels en elf gebroken ribben waren onder andere deel van zijn blessures.

Geluk gehad

Nu Bernal zijn laatste operatie heeft ondergaan, deze aan zijn nekwervels, is het tijd voor een lange revalidatieperiode. De dokters in Chía, net boven Bogotá, vreesden dat een deel van zijn lichaam zou verlammen, met de specialisten zelfs 95% zeker dat dit in welke maat dan ook zou gebeuren.

Niks bleek minder waar. De specialisten hebben nu aangegeven zelfs geen enkele blijvende schade gevonden te hebben in zijn ruggengraat. De winnaar van de Giro d’Italia is blij met de hulp die hij heeft gehad en zegt nu aan zijn zwaarste race ooit te beginnen.

