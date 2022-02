Het onderschrift bij de post van Bernal luidde ''Laat niemand je vertellen dat je iets niet kunt doen.'' Dit is vermoedelijk aan verwijzing naar de berichten dat een aantal artsen de toekomst van Bernal als profrenner somber inzagen.

Ad

Een aantal weken geleden liet Bernal ook al iets van zich horen: ''Ik was bijna dood, maar ik ben God dankbaar dat hij met dit heeft laten doorstaan. Dit was een zware wedstrijd, maar ik heb een geweldige groep mensen om me heen.''

Wielrennen Wielrennen | Jakobsen maakt met overmacht sterk ploegenwerk in Ronde van Algarve af 10 UUR GELEDEN

Bernal krijgt veel steun van zijn collega's op Instagram. Onder andere Rigoberto Uran Uran, Richard Carapaz en Jarlinson Pantano toonden hun bewondering voor de beelden van Bernal op de fiets.

Ronde van de Algarve Wielrennen | Jakobsen maakt met overmacht sterk ploegenwerk in Ronde van Algarve af 10 UUR GELEDEN