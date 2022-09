Roglic was aanvankelijk geselecteerd voor de Ronde van Lombardije, maar zijn ploeg laat weten dat de drievoudig Vuelta-winnaar niet naar Italië afreist.

Jonas Vingegaard doet dat wel, hij is de kopman van de Nederlandse formatie. De Deen maakte deze week bovendien zijn rentree in de CRO Race. Het is zijn eerste koers na zijn eindoverwinning in de Tour de France.

Ad

La Vuelta | Roglic sprint in oplopende finishstraat naar ritzege en rode trui - Jumbo heeft kwartet

Wielrennen CRO Race | Renners hebben gewoon pijn aan gezicht tijdens hevige regenbui EEN UUR GELEDEN

Ongelukkig seizoen

De 32-jarige Roglic kent een nogal ongelukkig seizoen met opgaves in zowel de Tour als de Vuelta. Wel won hij dit jaar Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné.

In de zeventiende etappe van de Vuelta kwam de Sloveen ten val nadat hij in aanraking kwam met de Brit Fred Wright. Roglic was op jacht naar tijdwinst op Remco Evenepoel, maar zag zijn klassement door de val volledig in rook opgaan.

La Vuelta | Bekijk keiharde valpartij Roglic in volle sprint tijdens jacht op Evenepoel

Waar kijk je?

De CRO Race en de Ronde van Lombardije kijk je live op Eurosport. Liever reclamevrij streamen? Ga dan naar discovery+

Wielrennen CRO Race | Renners hebben gewoon pijn aan gezicht tijdens hevige regenbui EEN UUR GELEDEN