De keuze voor de VAM-berg als finish komt niet per se als een verrassing. De heuvel zorgt de afgelopen jaren voor het eerder gemiste spektakel op Nederlandse kampioenschappen, doordat het qua stijgingspercentage voor een wat minder voorspelbare koers kan zorgen.

Bovendien is met Het Dak van Drenthe ook een nieuwe klim opgenomen in het EK-parcours. Deze geasfalteerde vuilnisbelt gaat tot een hoogte van 63 meter en ligt pal naast de VAM-berg. De nieuwe heuvel is echter nog niet helemaal af, maar volgens de organisatie zijn de werkzaamheden ruim voor het EK afgerond.

Ad

De individuele tijdritten starten in dierentuin Wildlands en finishen in Emmen. De wegritten starten in Hoogeveen, Coevorden, Meppel of Assen. Elke wegwedstrijd finisht boven op de VAM-berg.

Wielrennen Wielrennen | Visbeek hoopt Dumoulin ooit in staf te verwelkomen - "We hebben contact" 35 MINUTEN GELEDEN

EK Weg | Fabio Jakobsen maakt favorietenrol waar en wint in München

Kalender opgeschud

Het Europees kampioenschap in Nederland heeft voor het eerst een nieuwe plek gekregen op de kalender. De wedstrijden bij de junioren, beloften en elite vinden plaats van 19 tot en met 24 september.

De reden voor de verandering is het ' Super WK ' in Glasgow dat vanaf 6 tot en met 13 augustus wordt gehouden. Op het wereldkampioenschap worden alle fietsdisciplines, van baanwielrennen tot BMX, verreden.

Programma EK Nederland

Dinsdag 19 september: Tijdritten elite, beloften en junioren

Woensdag 20 september: Mixed Team Relay

Donderdag 21 september: Wegwedstrijden beloften

Vrijdag 22 september: Wegwedstrijden junioren

Zaterdag 23 september: Wegwedstrijd vrouwen

Zondag 24 september: Wegwedstrijd mannen

Waar kijk je?

Alle grote ronde's, EK's en WK's kijk je live op Eurosport. Liever reclamevrij streamen? Kijk dan op discovery+

Wielrennen Wielrennen | "Ik ben blij met een korte pauze" - Mathieu van der Poel vooral mentaal vermoeid EEN UUR GELEDEN