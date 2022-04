Wielrennen

De regerend wereldkampioene op de tijdrit heeft deze wens al vier jaar in haar hoofd. Het was echter wachten op het juiste moment, geeft ze aan op de website van haar ploeg Trek-Segrafredo.

"Het uurrecord is iets waarvan ik altijd heb gezegd dat ik het ooit wilde doen. Ik was echter vaak blessures aan het overwinnen, waardoor ik wist dat ik niet top zou zijn. Nu is het juiste moment eindelijk daar. Ik krijg al vlinders in mijn buik als ik eraan denk. Het is een mix van opwinding en zenuwen."

Nieuw doel

Toen ze vorig jaar wereldkampioen werd met haar race tegen de klok, besloot ze om haar nieuwe doel na te streven. "De regenboogtrui winnen, was mijn grote droom. Nu was het tijd voor de volgende uitdaging. Tijdens het trainingskamp in december vorig jaar begonnen we er serieus over te praten en zijn we plannen gaan maken."

De voorbereiding is nog lang niet klaar, ook omdat Van Dijk zich nog moet concentreren op de komende koersen. "Ik wil natuurlijk eerst presteren tijdens de voorjaarsklassiekers. Vanaf mei gaat de focus volledig op het werelduurrecord. Ik train wel al veel op mijn tijdritfiets, omdat ik dan natuurlijk lang mijn positie moet kunnen vasthouden."

Windtunnel

Uiteraard heeft de Nederlandse renster ook een test in de windtunnel ondergaan. Haar ploeg is nu bezig om het optimale pak en materiaal voor haar te ontwikkelen.

Van Dijk kijkt niet verder dan het record van Lowden, dat de Britse vorig jaar ook in Grenchen realiseerde. "We hebben de volledige set-up nog niet getest. Ik weet dus nog niet hoeveel watt ik moet fietsen. Ik heb ook geen bepaalde afstand in gedachten. Ik wil gewoon het record breken."

Van Dijk koos bewust voor Zwitserland. "Misschien is in hoogte op Mexico sneller, maar dat vraagt wel een hele andere voorbereiding. Het is heel cool dat het hele team van Trek-Segafredo mij steunt en dat er zoveel mensen bereid zijn om mij te helpen. Ik waardeer alle steun, ook van alle partners buitenaf. Het gaat niet eenvoudig worden. Het wordt een heel zwaar uur."

