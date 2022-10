Wielrennen

Dat Mark Cavendish na dit vertrekt bij Quick-Step Alpha Vinyl was al langer duidelijk, maar wat hij volgend jaar gaat doen is nog alles behalve zeker. De Brit wordt al geruime tijd gelinkt aan de B&B Hotels ploeg. Deze Franse UCI ProTeam zou volgend jaar een nieuwe titelsponsor, Carrefour, moeten krijgen waardoor het budget aanzienlijk vergroot wordt. Dat Cavendish vervolgens de stap zou maken richting de Franse ploeg is hoogstwaarschijnlijk met één reden: die 35e Tour de France etappe winnen en het record van Eddy Merckx verbreken.

Cyclingnews weet te melden dat er op 26 oktober, één dag voor de bekendmaking van het TDF-parcours, een evenement is waar B&B hotels een presentatie gaat geven. Ook is het de bedoeling dat Cavendish bij de presentatie is van de ASO een dag later.

