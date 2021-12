Wielrennen

De 61-jarige Peiper kwam in de jaren tachtig naar België om profrenner te worden en bleef daar ook na zijn carrière wonen. Daardoor is de oud-wielrenner inmiddels een halve Belg geworden en bleef hij ook na zijn loopbaan actief in de wielrennerij.

Peiper werd ploegleider en kende zijn grootste succes in 2020, toen Pogacar verrassend de Tour de France won door Primoz Roglic in de laatste tijdrit te declasseren. Tijdens deze Tour de France streed Peiper al tegen kanker.

Veeleisende behandeling

Dit jaar besloot hij om geen ploegleider meer te zijn, omdat hij naar eigen zeggen niet het werk kan leveren dat hij zelf wil. Peiper besloot meer op de achtergrond als adviseur werkzaam te worden, maar ook van deze functie ziet hij nu af.

De ziekte en de behandeling hiervan eisen veel van Peiper en daarom wil hij al zijn energie gebruiken voor deze strijd. Team UAE is bijzonder teleurgesteld dat Peiper vertrekt.

CEO Mauro Gianetti gaf aan dat zijn kennis en inzet van grote waarde zijn geweest de afgelopen jaren. Wat Gianetti betreft blijft de deur altijd openstaan voor een terugkeer, als dit qua gezondheid mogelijk is.

