Wielrennen

Dat Van Agt pas zo laat haar debuut maakte, komt doordat ze eerst lange tijd hockeyde bij Nijmegen. Dankzij haar hoge niveau kreeg ze een sportbeurs in de Verenigde Staten, waar veldhockey vooral als vrouwensport geldt.

In de Verenigde Staten begon Van Agt met fietsen, maar professionele ambities waren er nog niet. Toen ze terug was in Nederland en in Maastricht geen studeren, besloot Van Agt zich aan te sluiten bij een wielervereniging voor studenten. Dit was tijdens de coronacrisis en dus waren er vooral virtuele wedstrijden.

Van Agt presteerde hier wel goed en begon serieuze wedstrijden te rijden. Naar aanleiding van haar prestaties in de Volta Limburg Classis verdiende ze een profcontract bij Le Col-Wahoo, waarvoor ze ook de Tour de France mocht rijden. Nu komt daar dus een volgende stap bij door de overeenkomst met Jumbo-Visma.

Dat fietsen in de familie zit, is duidelijk. Dries van Agt was tijdens zijn actieve politieke periode als minister-president en minister van justitie aanwezig bij de huldiging van Joop Zoetemelk, toen hij in 1980 de Tour de France won. Daarnaast deed Van Agt vaak mee aan toertochten.

