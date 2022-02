Kop over kop is de wielerpodcast van Eurosport, waarin Jeroen Vanbelleghem, Bobbie Traksel en Jan Hermsen hun licht laten schijnen over de laatste ontwikkelingen in het wielrennen. De mannen bespreken in de laatste aflevering de spectaculaire koersen in aanloop naar het komende seizoen. Ook kijken ze vooruit op het traditionele openingsweekend met Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne komende zaterdag en zondag.

Volgens Hermsen blijft Evenepoel hem maar verrassen en verbazen. Evenepoel won de tijdrit in de Ronde van de Algarve met een enorm verschil. “Hij pakt een minuut op Stefan Kung, die was daarzelf ook verbaasd over”, brengt Vanbelleghem in. “De spanning was na de tijdritzege van de Belg wel weg, maar dat komt alleen maar doordat hij zo geweldig goed was”, zegt hij over zijn landgenoot.

Traksel benadrukt hoe goed zijn prestatie in de Volta ao Algarve was door de tijdsverschillen met zijn concurrenten te benoemen. “De laatste renner doet elf en een halve minuut langer over de 32 kilometer dan Evenepoel doet. De minuut op Kung is al serieus, maar de voorsprong op de nummer tien, Connor Swift was twee minuten en elf seconden. Dat zijn echt gigantische verschillen”, zegt de oud-renner. “Hij was verreweg de beste”. Hermsen stelt zelfs voor de tijdslimieten te verruimen zodra Evenepoel meedoet aan een tijdrit omdat anders teveel rijders de koers zouden moeten verlaten.

Cavendish vs Jakobsen

De strijd om het sprintkopmanschap van QuickStep - Alpha Vinyl komt ook even aan bod. Zowel Fabio Jakobsen als Mark Cavendish azen op het plekje van sprinter tijdens de Tour de France. Andre Greipel gaf bij Wielerflits aan dat Cavendish de Tour zou moeten rijden. Vanbelleghem zou graag zien dat Jakobsen mee wordt genomen naar de Tour.

Traksel baalt vooral van het feit dat we de twee topsprinters nooit tegen elkaar zien rijden. Hij stelt voor om een ‘bike-off’ te organiseren waarin de twee het tegen elkaar opnemen om te bepalen wie naar de Tour mag. “Ze moeten in een sprintwedstrijd als de ZLM Tour gewoon twee QuickStep ploegen laten rijden.”

Omloop het Nieuwsblad

De mannen kijken ook uit naar Omloop het Nieuwsblad, de onofficiele opening van het wielerseizoen. Vanbelleghem: “Er zijn al heel veel koersen geweest, maar waar we het meest naar uitkijken is de Omloop als begin van het seizoen.” Het valt Hermsen wel op dat er vorige jaren tijdens de voorbereidingswedstrijden vaker gesproken werd over het openingsweekend. “Normaal gingen alle wedstrijden in Spanje en Portugal over die zaterdag”, zegt hij. Traksel geeft als verklaring dat de klassementsmannen dit jaar zo goed waren. “Doordat zij zo goed zijn weten we nu minder over de kanshebbers.”

Volgens Vanbelleghem hoeven de renners zich geen zorgen te maken over de coronasituatie in België. Hij vindt het wel vreemd dat de samenleving volledig open is, maar dat de koerssituatie ongewijzigd blijft. “Je kunt gaan feesten zonder mondmasker, maar voor elke koers moet je je wel testen”, zegt de Belg. “In de maatschappij hoef je niet meer te testen als je niet ziek bent, in de koers wel, dat klopt gewoon niet.”

