In het persmoment voorafgaand aan Binche-Chimay-Binche maakt de kersverse wereldkampioen een eind aan de geruchtenmolen. Net als zijn ploegbaas Patrick Lefevere noemt hij de geruchten belachelijk. "Het is jammer dat van zo'n gerucht bijna een feit wordt gemaakt, terwijl het niet waar is."

"Ik heb nooit over een mogelijke transfer gesproken. Niet met Lefevere en ook niet met mijn eigen omgeving en dat gaat voorlopig ook niet gebeuren."

Ad

WK wielrennen | Favoriet Evenepoel maakt het waar en wint als eerste de dubbel Vuelta - WK

Wielrennen Münsterland | "Extra lekker om de beste sprinters ter wereld te verslaan" - Blije Olav Kooij wint 3 UUR GELEDEN

Op mijn plek

De winnaar van de Vuelta a España zegt op zijn plek te zijn bij de Belgische formatie. "Ik ben hier heel gelukkig en ik heb dit jaar fantastische resultaten bij elkaar gereden. Bovendien heb ik hier al mijn vrienden en ik heb een goede band met mijn ploeggenoten en de hele staf. Dat is zeker ook een onderdeel van mijn prestaties, dat wil ik niet zomaar veranderen."

Eerder liet Lefevere zelf dus al weten de berichten over de overgang niet serieus te nemen . "De kans dat dit gaat is gebeuren is 0,00%. Voor mij is het onbespreekbaar.

La Vuelta | Evenepoel is te sterk voor Gesink in de finale van etappe 18

Waar kijk je?



Remco Evenepoel laat zijn regenboogtrui dinsdag voor het eerst zien in Binche-Chimay-Binche. Kijk de Belgische eendagkoers op Eurosport of stream reclamevrij op discovery+

Wielrennen Ronde van het Munsterland | Het interview met Olav Kooij na zijn overwinning 3 UUR GELEDEN