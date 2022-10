De renners en rensters uit het peloton kunnen zelf stemmen op hun renner van het jaar en dit jaar zijn Remco Evenepoel en Lotte Kopecky dus als winnaar uit de bus gekomen. De eerste editie vond plaats in 2003 toen het nog een internationale prijs was, sinds 2008 wordt de hoofdprijs uitgereikt aan een Belg.

Bij de mannen mocht Wout van Aert de afgelopen drie jaar de prijs in ontvangst nemen, maar de uitverkiezing van Evenepoel komt niet als een grote verrassing. De klimmer van Quick Step-Alpha Vinyl won Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta, de Ronde van Lombardije en als klap op de vuurpijl veroverde hij in Wollongong de regenboogtrui.

Ad

Evenpoel is daarmee de eerste Belg sinds Philippe Gilbert in 2012 die zich een jaar lang de beste van de wereld mag noemen. Gilbert won destijds in de heuvels van het Limburgse Valkenburg.

Wielrennen Wielrennen | Dan Martin luidt de noodklok - "Hoeveel talenten gaan we nog verliezen?" EEN UUR GELEDEN

Uitslag Mannen:

1. Remco Evenepoel - 510 punten

2. Wout van Aert - 438 punten

3. Arnaud de Lie - 308 punten

4. Jasper Philipsen - 301 punten

5. Dylan Teuns - 183 punten



WK wielrennen | Luik-Bastenaken-Luik, Vuelta en regenboogtrui - Hoogtepunten Evenepoel in 2022

Geen onbekende

Ook Kopecky kende een geweldig seizoen met de winst in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Bovendien werd ze tweede op het WK in Australië en tijdens Parijs-Roubaix.

De kopvrouw van Team SD Worx is geen onbekende bij de organisatie, Kopecky wint de prijs namelijk voor het derde jaar op rij.

Uitslag Vrouwen:

1. Lotte Kopecky - 125 punten

2. Julie de Wilde - 92 punten

3. Shari Bossuyt - 71 punten

4. Febe Jooris - 48 punten

5. Sanne Cant - 19 punten



Ronde van Vlaanderen | Lotte Kopecky wint in Belgische driekleur de Hoogmis

Ploeggenoot van het jaar

Naast de twee hoofdprijzen worden er tijdens de uitreiking ook een aantal andere onderscheidingen verdeeld. Zo is Ilan van Wilder uitgeroepen tot 'ploeggenoot van het jaar' en mag Tadej Pogacar zich 'Internationale Flandrien van het jaar' noemen.



Overige prijzen:

Internationale Flandrien: Tadej Pogacar

Internationale Flandrienne: Annemiek van Vleuten

Ploeggenoot van het jaar: Ivan van Wilder

Patrick Sercu-Trofeee: Lotte Kopecky

Jonge Flandriens: Alex Segaert, Vlad van Mechelen en Cedric Keppens

Wielermoment van het jaar: De Tour van Wout van Aert

Waar kijk je?

Alle belangrijke wielerkoersen kijk je live op Eurosport. Liever reclamevrij streamen? Ga dan naar discovery+

Wielrennen Wielrennen | "Ik ga het anders doen" - Jip van den Bos volgend jaar niet actief bij profploeg 2 UUR GELEDEN