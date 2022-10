Uiteraard is het weergaloze seizoen van Remco Evenepoel meteen onderwerp van gesprek. De Belg won Luik-Bastenaken-Luik, De Vuelta en als klap op de vuurpijl werd hij in het Australische Wollongong wereldkampioen. Dit succes heeft echter ook nadelen, zo geeft Evenepoel aan.

De superster van Quick-Step Alpha Vinyl heeft af en toe moeite met de torenhoge verwachtingen: "Ik ben zelf ook verbaasd dat het zo goed gaat. Als ik nu zou stoppen zou het al een geslaagde carrière zijn. Het is voor mij ook moeilijk om daarmee om te gaan. De verwachtingen worden hoger en hoger en uiteindelijk is niemand meer tevreden met een tweede plaats van mij. Dat is lastig om mee om te gaan na de resultaten van deze zomer."

Bovendien wordt Evenepoel in België meer en meer een bekendheid en dat levert aandacht op die niet altijd gewenst is: "Het gevaarlijkste is dat iedereen nu iets van me wil. We moeten proberen dat onder controle te houden. Ik denk dat de maanden november en december het gevaarlijkst worden, als alle TV-shows met hun programma's rondom de feestdagen komen. We zullen ons richten op de belangrijke dingen die met fietsen te maken hebben, maar niet met mijn privéleven."

Om aan die druk te ontsnappen, gaat Evenepoel België binnenkort dan ook verlaten: "We hebben vorig jaar een huis in Spanje gekocht. Sinds een paar weken staat alles klaar om te vertrekken, dus zodra we na de vakantie een paar dagen in België zijn geweest, gaan we daar met de auto heen. Dan weten de mensen die iets van me willen niet waar ik ben, dus dat zal helpen."

Overstap naar wielrennen zorgt voor broze botten

In de podcast vertelt Evenepoel hoe hij zijn talent voor duursporten ontdekte. Als voetballer in de jeugd van Anderlecht kwam hij op de bank terecht en dus besloot hij op het laatste moment mee te doen aan een halve marathon op een rustdag. In de eerste kilometers kon de pas zestien jaar oude Evenepoel het tempo van de Keniaanse lopers bijhouden en uiteindelijk kwam hij in een tijd van 1 uur en 16 minuten over de finish.

Dat Evenepoel uiteindelijk voor de fiets koos, betekent niet dat hij niet meer hardloopt. De overstap van voetbal naar wielrennen heeft namelijk ook nadelen opgeleverd: "Sinds ik gestopt ben met voetballen is mijn botmineraaldichtheid lager geworden. ik moet blijven rennen om mijn botten gezond te houden."

Voor wielrenners is het niet ongebruikelijk dat de botmineraaldichtheid laag is. Omdat een renner grote delen van de dag zittend doorbrengt, is de druk op je ruggengraat en pelvis laag en worden je botten niet genoeg gestimuleerd om het mineraalniveau op peil te houden. Hierdoor worden de botten brozer en dus kwetsbaarder.

Welke grote ronde wordt het in 2023? En voor welke ploeg?

Nu Evenepoel de Vuelta op zijn naam schreef, is de vraag binnen de hele wielerwereld of we hem volgend jaar in Frankrijk of Italië mogen verwachten. In de podcast gaf Evenepoel aan dat de keuze nog niet gemaakt is.

"We wachten op parcours van de Tour voor we daarover beslissen. Giro parcours ziet er goed uit voor mij met tijdritkilometers, maar misschien doet de Tour wel hetzelfde. We hebben echter ook Fabio Jakobsen, die in mijn ogen de snelste sprinter is van allemaal. Het is in mijn ogen logisch om eerst de Giro te doen, maar als het parcours van de Tour goed is, wie weet."

Toch bleek deze week dat Quick-Step Alpha Vinyl het parcours van de Ronde van Frankrijk niet afwacht. Evenepoel zei een knoop te hebben doorgehakt over de te rijden grote ronde en hier in januari duidelijkheid over te geven. Aangezien het parcours van de Tour de France nog ongewis is, maar deze week een Giro-rondeboek werd gepresenteerd dat op het lijf van Evenepoel geschreven is, lijkt hij volgend jaar voor Italië te kiezen.

Dan zijn er ook nog de geruchten over een eventuele overstap naar Ineos-Grenadiers. Podcast-host Geraint Thomas probeerde Evenepoel voorzichtig over te halen zich bij zijn ploeg te voegen, maar daar ging de Belg niet op in.

Toch houdt Evenepoel een kleine slag om de arm. "Ik ga niet naar Ineos, althans voorlopig. Ik heb een contract tot 2026. We proberen iets moois op te bouwen hier. Het zou een mooi verhaal zijn om alle drie de grote rondes te winnen. Dat zou waanzinnig zijn. Maar je weet dat er van alles kan gebeuren in het leven. Transfers zijn onderdeel van het werk."

