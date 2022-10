Voorafgaand aan de Vuelta waren er veel twijfels rondom Remco Evenepoel. De vraag was of de Belg het wel drie weken vol zou houden. Evenepoel ontkent niet dat hij zichzelf ook enigszins verbaasde met zijn goede vorm de hele ronde: "Ik heb mezelf ontzettend verrast tijdens de Vuelta, vooral dat ik de schade beperkt kon houden aan het einde.

"Ik was ook verrast dat een valpartij zo veel impact kan hebben op je lichaam. Van de buitenkant had ik weinig schade na mijn val in etappe 12, maar de spieren rondom mijn fractuur uit de Ronde van Lombardije waren erg stijf en pijnlijk", aldus de eindwinnaar.

Evenepoel legt uit dat die val zeker invloed had op zijn vermogens: "De dag dat ik een minuut op Roglic verloor, kon ik niet op de pedalen staan. Het was een klim van 16 procent en dan wil je juist staan, maar ik had helemaal geen kracht. Na afloop kon ik niet eens normaal lopen. Aan het einde van de ronde voelde ik gelukkig dat mijn benen weer hersteld waren. Het was goed en leerzaam om dat een keer mee te maken."

De horrorval in Lombardije

Waar het winnen van de Vuelta een absoluut hoogtepunt was in de carrière van Evenepoel, is de eerder aangestipte val in Lombardije het grootste dieptepunt van de Belg: "De val in Lombardije was de ergste dag van mijn leven en ook voor mijn familie."

"Ik voelde op een gegeven moment dat ik mijn benen kon bewegen en toen wist ik dat ik nog leefde. In dat geval wil je alleen maar overleven. Er zijn helaas al genoeg crashes geweest met een slechtere afloop in wielrennen. Ik had geluk, ook al begon het natuurlijk met pech", zo weet Evenepoel de zaak in perspectief te plaatsen.

Na de val begon een lange en moeilijke periode voor Evenepoel, waarbij hij behoorlijka afhankelijk was van zijn omgeving: "Vanaf het begin van de revalidatie werd met verteld dat het anderhalf jaar zou duren voor ik weer op topniveau zou zijn en dat klopte. Ik heb na de val zeven weken in bed gelegen en ging er alleen uit voor de WC. Mijn vriendin was bij me om te studeren voor haar examens en dus stuurde ik haar met de telefoon een bericht als ik naar de WC moest."

Toch kwam mentaal het zwaarste moment toen Evenepoel al op de weg terug was: "Ik heb een tijdje gedacht dat het einde van mijn carrière zou zijn. Juist op het moment dat ik weer terug op niveau was, wilde ik zo graag weer met mijn teamgenoten trainen. Toen was even de druk eraf en kreeg ik meteen een terugval. De artsen zeiden dat mijn lichaam nog niet klaar was voor dit niveau en ik moest weer zes weken rust houden. Toen was ik heel bang dat die druk op de spieren in de onderrug nooit weg zou gaan en het einde van mijn carrière zou betekenen."

