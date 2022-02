Wielrennen | Fabio Jakobsen pakt twee op twee in Ronde van Algarve

Een door Portugezen gekleurde vlucht met Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), Rafael Lourenço (Atum General-Tavira), Rafael Silva (Efapel), Afonso Eulálio (Glassdrive-Q8-Anicolor), Afonso Silva (Kelly-Simoldes-UDO), Nicolas Sáenz (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) en Samuel Caldeira (W52-FC Porto) kreeg al vroeg de goedkeuring.

CONTROLE

Daarachter controleerde Groupama-FDJ van klassementsleider David Gaudu in samenwerking met de sprintformaties van Quickstep-Alpha Vinyl en Alpecin-Fenix de koers.

Op zo'n 25 kilometer van de finish lag een laatste klim, waarop de kopgroep uiteen spatte, maar de meeste sprinters, waaronder Fabio Jakobsen en Tim Merlier overleefde in het peloton. Niet veel later waren alle vluchters eraan voor de moeite.

LEAD-OUT

Even was er verwarring in de slotfase, toen Jakobsen aansluiting verloor met zijn treintje, maar hij herstelde zich snel, liet zich afzetten door zijn lead-out en gaf nooit meer af. Op ruime achterstand finishte de Belg Merlier als tweede, gevolgd door Bryan Coquard en Alexander Kristoff.

Gaudu behoudt zijn krappe voorsprong op naaste achtervolgers Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Ethan Hayter (INEOS-Grenadiers) en Remco Evenepoel (Quickstep-Alpha Vinyl).

