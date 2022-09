Wielrennen

Filippo Ganna is al jaren een van de beste renners tegen de klok en de Italiaan had al eerder een poging aangekondigd, maar nu komt het er dus echt van. Op 8 oktober van dit jaar valt Ganna het werelduurrecord van Dan Bigham aan in Grenchen, Zwitserland.

"Ik kijk er enorm naar uit", laat Ganna weten in een statement op de website van Ineos-Grenadiers , "al weet ik dat het een uur afzien wordt. Het wordt interessant om te zien hoe mijn lichaam reageert en hoever ik kan komen."

WERELDKAMPIOEN

De ploeg en haar sponsors heeft alles in het werk gesteld om van de poging een succes te maken. Zo is er een nieuw pak ontworpen en zal Ganna zijn poging rijden op een nieuwe fiets van Pinarello: "Ik heb er al een paar keer op getraind en hij is supersnel!"

Het was eigenlijk de bedoeling dat de regerend wereldkampioen al in augustus een poging zou ondernemen, maar die werd destijds uitgesteld omdat Ganna zich volledig wilde richten op de Tour de France.

Komende week hoopt Ganna voor de tweede opeenvolgende keer met succes zijn wereldtitel tegen de klok te verdedigen. Vorig jaar bleek hij in Leuven net iets te sterk voor Wout van Aert, die zich in Wollongong zal hopen te revancheren.

