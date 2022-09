Wielrennen

“Ik was toe aan een verandering, een nieuwe uitdaging”, tekent het AD op uit de mond van de 26-jarige renster die tevens vriendin en ploeggenote Liane Lippert meeneemt naar de Spaanse renstal..

"Van Annemiek kan ik veel leren", legt Mackaij uit. "Ze stopt eind volgend jaar en dan hoop ik ook in een aantal belangrijke wedstrijden als kopvrouw op te treden."



Mackaij komt al negen jaar uit voor Team DSM en de voorgangers van deze ploeg. Ze won in 2015 Gent-Wevelgem. Ook eindigde ze drie jaar geleden als tweede in Luik-Bastenaken-Luik.



Dit jaar werd ze zesde in Parijs-Roubaix en kwam ze in actie tijdens de Vuelta voor vrouwen, die werd gewonnen door Van Vleuten. Voorafgaand aan de Giro Donne testte Mackaij positief op het coronavirus en kon ze op het laatste moment niet starten. Volgende week komt ze namens de Nederlandse ploeg in actie tijdens het WK op de weg.

Mas als kopman

Ook bij de mannen bouwt Movistar aan de toekomst. Met het naderende afscheid van Alejandro Valverde ziet Eusebio Unzué Enric Mas als zijn opvolger.



Dat is opvallend, omdat de ploegbaas na de Tour juist uitsprak dat de Spaanse klassementsrenner het niet in zich had om de ploeg te dragen. "Enric heeft deze Vuelta met zijn tweede plaats laten zien te kunnen koersen als een echte man. Hij is misschien niet de man van het meeste spektakel, maar hij presteert heel stabiel en kan strijden met de absolute top", zegt hij in het Spaanse Murcia.

"Wij willen niet meer met meerdere kopmannen koersen. We hebben er vertrouwen in de Enric een echte leider kan zijn."

