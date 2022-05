Wielrennen

Froome reed de Ronde van Romandië en dat beviel hem goed: "Ik heb er persoonlijk veel uit kunnen halen. Ik denk dat deze race me vooruit helpt en ik zie zeker meer progressie dan ik bijvoorbeeld vorig seizoen zag. Het gaat de goede kant op en het is goed om te zien dat het lichaam reageert."

"Ik maak nu al meer progressie dan ik de afgelopen jaren gemaakt heb. Het lichaam werkt weer op de manier zoals het moet. Ik moet gewoon hard blijven werken, zware kilometers maken en een beetje gewicht verliezen", aldus Froome.

Het liefst wil Froome terugkeren op het hoogste niveau in de ronde die hij al vier keer won: "Het ligt er allemaal aan hoe alles de komende maand gaat. Dat wordt de laatste test om te kijken of ik er klaar voor ben om terug te komen in een race als de Tour de France. Het zou natuurlijk een droomscenario zijn om terug te keren in de Tour en weer op niveau te zijn, maar er zijn nog veel stappen te nemen voordat het zover is."

